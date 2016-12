﻿Autoblog advies: Hot Hatch voor de liefhebber

Zo rond kerst is het weer tijd om te kijken naar de ultieme Veluwe-crosser.

De Hot Hatch. Het is eigenlijk de meest perfecte auto aller tijden. Natuurlijk zijn wij bij Autoblog niet vies van een dikke stationwagon of een zescilinder roadster, maar uiteindelijk is een Hot Hatch de perfecte combinatie tussen praktische bruikbaarheid en pure rijdersvreugde.

Een groot liefhebber van dit type auto is David. Hij is een Autoblog-lezer, woonachtig op de Veluwe. Naar eigen zeggen: “Daar waar de wegen nog weinig drempels hebben zoals het hoort te zijn in een ideale wereld.” Daar is de redactie het helemaal mee eens. Zowel Casper als Wouter beproeven de leukste auto’s op de wegen van dit natuurlijk schoon in midden Nederland. Op dit moment heeft David voor dagelijks gebruik een uiterst keurige Seat Mii. Een auto die hij prima kan inzetten voor dagelijkse ritjes. Maar voor de echte fun heeft hij een originele Peugeot 106 Rallye Phase II. Now we’re talking! Voor die laatste auto zoekt hij een waardige vervanger.

De enige eisen die David stelt aan de auto is dat deze relatief licht is. Een pk/gewichtsverhouding van lager dan 1 op 10, 1 op 9 is wenselijk. Het liefst rond de 1 op 8 of lager, uiteraard. Ok, dat moet kunnen. Een andere eis is dat de kilometerstand niet hoger mag zijn dan 200.000 km. Niet alleen om zo relatief hoge garagerekeningen te ontlopen, maar ook vanwege de restwaarde. Hij zou het leuk vinden als de auto het als investering ook goed kan doen. Dus een minieme afschrijving zou een pre zijn. Een lichte waardestijging mag natuurlijk ook.

David is dus benieuwd of er een volbloed GTI zijn voor dit geld en wat de alternatieven zijn in de klasse van andere hot hatches en supermini’s. Maar natuurlijk, David! De redactie ging voor jou aan de slag. Om een beeld te krijgen van de wensen en eisen van David heeft hij voor ons onderstaande tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Seat Mii, Peugeot 106 Rallye Phase 2 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €2.500 tot 4.000 (exclusief inruil Peugeot) Jaarkilometrage: Minder dan 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Toys for Boys Gezinssamenstelling: 3 kinderen Voorkeursmerken /modellen: N.v.t. No-go modellen / merken: Daewoo, Aixam of Daihatsu

Mini Cooper S Chili (R53)

Hij komt wel eens vaker voorbij. Maar @MartijnGizmo stond erop dat de R53 generatie benoemd werd. Ok, helemaal vrij van fouten is de Cooper S niet (check de aandachtspunten in deze video) maar het is een zuivere Hot Hatch. De 1.6 met supercharger is en blijft een leuke motor met herkenbaar geluid. De meeste exemplaren zijn lekker uitgerust met dikke Recaro’s, 17″ lichtmetaal en een JCW uitlaat. Het uiterlijk kan er nog steeds mee door, het oogt nog steeds fris. Kies je voor een donkergroene of zwarte, dan ziet het er nog redelijk stoer uit ook.

Mitsubishi Colt 1.5 CZT (W40)

Wat dacht je van een Nederlandse Hot Hatch? Het is niet zo’n vermaker als de Mini Cooper S, maar de Colt heeft een paar troeven achter de hand. De eerste is de 1.5 motor, deze levert 150 pk en is gemakkelijk te kietelen naar een getal beginnend met een 2… De betrouwbaarheid is uitstekend te noemen (check hier wat @CasperH te melden heeft). Een ander voordeel is het gewicht. De CZT weegt niet zo heel erg veel en gaat dus serieus van zijn plek. In het budget vind je vooral pre-facelift exemplaren en dat is top, want de latere modellen kregen een bizar lelijke neus.

Peugeot 206 RC

Mocht de inruil van de 106 Rallye mee zitten dan is dit een optie die je moet bekijken. Ja, de Clio Renault Sport is leuker. Maar het scheelt niet veel. Het onderstel van de 206 RC is iets minder uitgewogen en de motor heeft minder koppel onderin. Kortom, dit is nog een GTI die je moet uitwringen. En is dat niet de bedoeling van een Hot Hatch? Nog een voordeel is de rijke standaarduitrusting van de RC. Die dikke sportkuipen, 17″velgen, climate control en dikke stereo zitten er altijd in. De 206 kent een behoorlijke waslijst aan punten, maar de meeste zijn voordelig te verhelpen, aldus het aankoopadvies.

BMW 325ti Compact M-Sport (E46/5)

Is dit nog wel een Hot Hatch? Want de basis van de 325ti ligt bij een D-segment sedan. Maar de korte kont maakt het wel tot een apart schepsel. Wat is het nu uiteindelijk? Een zéér capabel chassis met een zijdezacht spinnende zes-in-lijn met 192 pk en 245 Nm. Deze krachten worden via een handbak over gebracht op de achterwielen. Zowaar een uniek configuratie in deze klasse. Deze Compact wordt nog wel eens over het hoofd gezien, waardoor je redelijk goede exemplaren kunt krijgen voor dat bedrag. Een late 325ti Compact met M-Sport pakket is helemaal af. De E46 kent wat issues, maar deze Compact komt er goed vanaf. Met name de waterpomp, zuigerveren en ophanging behoeven wat aandacht. Dat is nog te overzien.

Renault Clio Renault Sport 182

Als we de Peugeot behandelen, moeten we de Renault variant ook benoemen. En met een reden, want de Clio Renault Sport is jarenlang de beste in zijn klasse geweest. Een laag gewicht, hoog vermogen en fantastische afstelling van het chassis maken dit nog altijd tot een van de fijnste hatchbacks die je in dit budget kun krijgen. Een nadeel in vergelijking met de Peugeot: ze zijn niet allemaal in even goede staat. Hoge kilometerstanden, niet originele onderdelen en niet al te beste onderhoudshistorie zijn een reden om diverse Clio’s toch te laten gaan. Ze zijn er wel in betere staat, maar dan wordt er veelal een hogere prijs gevraagd. Of we van de Clio II ook een aankoopadvies hebben? Maar natuurlijk: HIER.

Toyota Yaris TS 1.8 (XP90)

De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit geen echte Hot Hatch is, maar meer een warme driedeurs (of vijfdeurs, dat kon ook, zie onderstaande afbeelding). De 1.8 motor komt rechtstreeks uit de Avensis en levert met 133 pk voldoende vermogen, zeker als je het lage gewicht in ogenschouw neemt. Het interieur is wel ok, airco en sportstoelen zitten erin, maar echt sportief (of luxe) is de Yaris TS niet. Waarom dan toch deze auto aanraden? Ze staan te boek als behoorlijk betrouwbaar en in je budget kun je uitstekende modellen vinden. Die zijn dan net even een jaartje of 3 jonger dan een vergelijkbare Clio en hebben een rond de 100.000 km gelopen. Ook een prettige gedachte.

We hebben nu de meeste hot hatches wel behandeld. Mocht je meer keuze willen raden we je aan dit AutoBlog advies te bekijken. Met name de Fiat Panda 100HP en Suzuki Swift Sport zijn uitstekende lichtgewicht hot hatches. Daarnaast zijn er nog een paar opties die in dit budget mogelijk zijn en enigszins aan je eisen voldoen:

Volkswagen Corrado VR6

Dit is jarenlang een kind van de tuningsindustrie geweest. Met name in de Rieger-gids stond voldoende om de Corrado er heldhaftig uit te laten zien. Gelukkig zien we nu een andere tendens: ze worden weer terug gebracht in originele staat. Fijn! De Corrado VR6 is een bijzondere auto. De compacte 6-cilinder levert mooi 190pk en brengt een uniek geluid voort. Ook het uiterlijk mag er zijn. De Golf III kon je ook krijgen met dit blok, maar de sobere coupélijnen worden met de dag mooier. In tegenstelling tot de gemiddelde hot hatch rijd je deze auto niet op 100%, maar is ie uitstekend op 70 tot 80 procent van zijn kunnen. Dan kun je het soepele doch precieze onderstel goed waarderen. Nog een voordeel: ze waren redelijk compleet.

Mazda MX-5 (NB)

@Nicolasr riep het al tijdens de redactieborrel: de MX-5 van de NB generatie wordt chronisch onderschat. NA modellen worden al wat duurder, maar waar zit nou het verschil in? Op de klapkoplampen na en het ontbreken van wat luxe kunnen we niet echt zien waarom de NA nu zó veel beter is dan een NB. Onze schatting is dat een NB in de juiste uitvoering wel eens kan toenemen in waarde. Bij voorkeur een 1.8 (140 pk! zesbak! LSD!) in een Limited Edition uitvoering kan wel eens een goede investering zijn. Of je er winst mee gaat maken is wat voorbarig, maar de afschrijving zal zeker meevallen. Verder is het een perfecte aanvulling op de Seat Mii. Verstandig door de weeks, en het kapje naar beneden voor ultieme lol in het weekend.

Een andere optie:

In plaats van een auto erbij kun je ook kijken wat je met je huidige Seat Mii kunt doen. Nu doelen wij niet op een 1.8T conversie. De 60 pk versie is een geknepen 75pk versie, die ook al niet op volle toeren draait (in verband met de NEDC). Een bezoekje aan een bedrijf als JD Engineering kan wonderen doen. 80 tot 90 pk is niet schokkend, maar in een doosje als een Mii nog niet eens zo heel verkeerd. Met een andere sportuitlaat, luchtfilter, setje velgen + veren en dempers kun je al enorm veel bereiken. Dan heb je een auto die je kent, maar dan net wat fijner. Of de 106 Rallye nog een keer helemaal na lopen. Het blijven legendarische wagentjes.

Yolo I: Subaru Impreza WRX (GDB)

Een andere Japanner. Dit was absoluut geen populaire auto toen deze net op de markt kwam. In vergelijking met zijn voorganger (GT Turbo) was de WRX wat braaf. Maar dat is allemaal relatief. Ok, de auto is niet mooi (maar lelijk), hetzelfde geldt voor het interieur, alhoewel het in deze generatie een stuk beter is dan in zijn voorganger. Wat je wel hebt is die bijzonder fijne boxer turbomotor met zijn originele sound. Ook kun je in de winter er mee aan de gang, want je hebt vierwielaandrijving. Mocht je tuningsplannen hebben: geen probleem! 250-280pk is eenvoudig te realiseren. Ga wel voor een origineel exemplaar (en doe de tuning zelf bij een gerenommeerd bedrijf). Verder moet je even op de volgende punten letten.

Yolo II: Porsche 944 2.5 Coupe

Een Porsche voor dit geld? Jazeker! De eerste Boxsters (986) komen ook om de hoek kijken, evenals zeer afgeleefde 928’s en diverse redelijk goede 924’s. Maar je kunt een enigszins goede 944 vinden voor 6 mille (duurder kan ook). Dan heb je wel de instapper met 163 pk en een beetje werk. Heb je dat onder schot dan kun je genieten van misschien wel het toonbeeld van ultieme en optimale gewichtsverdeling. In een 944 maakt het niet uit hoe hard je rijdt. Een bocht optimaal ronden geeft altijd voldoening.

Yolo III: Mazda RX-8 Renesis HP

Gaan we dit serieus aanraden? We hebben met het Autoblog Aankoopadvies gezien dat de RX-8 niet voor iedereen is. Maar misschien wél voor David. Waarom? Als je voor de korte stukjes een zuinige, veilige en verstandige auto hebt, kun je de RX-8 (rijtest) laten staan. Voor de leukere ritjes staat dan de Mazda klaar. Het is wel jammer dat we bij de RX-8 alleen denken aan die bijzondere wankelmotor. Want de RX-8 heeft zo veel meer kwaliteiten. Het chassis is bovengemiddeld goed. De besturing is loepzuiver. Insturen gaat zonder tegenzin, integendeel. Als je het echt heel erg gek maakt komt de kont lichtjes om, maar heel gecontroleerd. Ja, het olie en brandstof verbruik zijn bovengemiddeld, maar met minder dan 10.000 km valt dat relatief gezien erg mee. Een waanzinnig voordeel: je hebt een uiterst puike RX-8 voor 4 tot 6 mille. En als het moet is het nog een praktische auto ook!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips-apenstaart-autoblog-punt-nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk eventuele andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!