﻿Lease maar: Range Rover Sport of Maserati Levante

Gaan we voor de sportiefste terreinauto ooit, of voor de meest terreinwaardige sportauto?

Iedereen verklaarde Porsche voor gek. Welke knotsgekke incompetente bedrijfsleider dacht dat een SUV voor het edele sportwagenmerk een goed idee was? Met de Boxster en de 996 had Porsche al genoeg gedaan om zijn merkwaarden te verkwanselen. Uiteraard zaten de zwartkijkers er compleet naast. Niet alleen is het zo dat de Cayenne van Porsche een waanzinnig succesvol bedrijf heeft gemaakt, maar de Cayenne is ook een indrukwekkend capabele automobiel. Ok, de BMW X5 was eerder, maar de Cayenne heeft wel degelijk de toon bepaald in dit segment.

Dermate indrukwekkend dat ook voor andere merken de sportieve SUV een serieuze overweging was. Kijk alleen maar naar de Jaguar F-Pace en natuurlijk de Maserati Levante. Het feit dat we eigenlijk niet eens meer opkijken van een Jaguar of Maserati SUV geeft aan hoe goed de Cayenne zijn werk heeft gedaan. Aan de andere kant wilde Land Rover ook een graantje meepikken van het SUV succes. De Discovery was nog iets te serieus en te terreinwaardig, de Range Rover te statig. De eerste Range Rover Sport was zeker niet perfect (zwaar…) maar commercieel gezien wel een schot in de roos. De nieuwe Range Rover Sport is strakker, sportiever en lichter dan ooit. Dit is hoe de Land Rover en Maserati zich tot elkaar verhouden:

Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 SE (L494) Maserati Levante 3.0d Catalogusprijs: € 104.224 € 111.370 Fiscale prijs: € 102.529 € 110.220 Leasetarief: €1.950,- €2.170 Vermogen: 306 pk bij 4.000 tpm 275 pk bij 4.000 tpm Koppel: 700 Nm bij 1.500 tpm 600 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 210 km/u 230 km/u 0-100 km/u: 7,2 sec. 6,9 sec. Verbruik: 7,0 l/100km 7,2 l/100km CO2 uitstoot: 185 gram/km 189 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt:

Vraagje: welke auto denk je dat zwaarder is? Fout: de Maserati. Het scheelt niet veel, maar de Maserati is 90 Kg zwaarder dan de 2115 Kg zware Range Rover Sport. Dat lijkt zwaar, maar de vorige Range Rover Sport zat rond de 2.600 Kg… Nog iets dat opvalt: de Range Rover heeft een 200 liter grotere kofferbak, niet dat de Levante met 580 liter karig bedeeld is, maar je kan in de Range Rover met het hele gezin op golfles.

Uiterlijk:

Wat zijn ze gaaf!! Ok, ten opzichte van een Maserati 300S of Land Rover 110 is het heiligschennis op 22″ wielen. Maar als we ons daar overheen zetten en met de tijd meegaan kunnen we niet anders concluderen dat beide auto’s bijzonder indrukwekkend zijn. De afslankkuur heeft de Range Rover Sport veel goed gedaan. De auto lijkt behoorlijk op de Range Rover en Discovery, maar zet ze naast elkaar en de Range Rover Sport toont ranker, sportiever en assertiever. Ondergetekende moet eerlijk bekennen dat de Maserati in eerste instantie enorm tegenviel. Maar dat ligt meer aan de fotografen dan de designers. In de goede kleur met de de goede wielen staat er echt wat. De neus is breed, wat geaccentueerd wordt door de kleine, priemende koplampen. De achterkant moet je in het echt zien om te waarderen. Voordeel van beide deelnemers: ze zijn eens NIET Duits. Niet dat dat erg is, maar het is wel verfrissend.

Interieur:

Mocht je het uiterlijk niets vinden, dan kunnen beide auto’s alleen om het interieur al gekozen worden. In beide auto’s bevind je je namelijk in een cocoon van luxe en rust. In de Range Rover zien we een bekend instrumentarium. Het is de nieuwe stijl van Land Rover en bevalt nog steeds uitstekend. Cleane lijnen en een overzichtelijk instrumentarium. De Range Rover Sport is ook op alle punten iets ruimer, mocht dat van doorslaggevend belang zijn. De Maserati is overigens geen kleine auto. De Range Rover is wel een zevenzitter, de Levante enkel een vijfzitter. De Levante heeft niet de mooiste knoppen en schakelaars, maar het Maserati leder ziet er zo gaaf uit, evenals de carbon afwerking. Ergens kunnen die Italianen dat wel. Voor beide auto’s geldt dat er veel keuze is om de auto aan te kleden qua leersoorten, houtsoorten en opties om het leven nét even fijner te maken.

Uitrusting:

De Range Rover Sport is in diverse uitvoeringen leverbaar. Er zijn vijf (!) diesels (SD4, TDV6, SDV6, SDV6 Hybrid en DDV8) en vier uitvoeringen (SE, HSE, HSE Dynamic en Autobiography Dynamic). Zoals je kunt zien hebben we gekozen voor de instapper qua luxe. De Maserati is dus aanzienlijk completer met Xenon koplampen, DAB radio, elektrisch bedienbare voorstoelen, lichtsensor, comfortsleutel en inklapbare buitenspiegels. De Range Rover pareert weliswaar met een alarm en automatische schokdemperregeling, maar de Maserati is gewoon luxer. Ook het leer en hout wat je standaard krijgt bij de Levante ziet er rijker uit dan het ‘SE’ leer en hout van de Land Rover.

Rijden:

Het is te decadent voor woorden, maar deze auto heb je gewoon nodig op de betere wintersport vakantie. Tuurlijk, een RS6 kan heel eventjes een beetje harder. Maar als ultieme lange-afstandscruisers zijn deze twee auto’s onovertroffen. Uiteraard heeft het Autoblog Testpanel gereden met beide auto’s. In het geval van de Maserati heeft Wouter deze diesel uitvoering aan een kritische blik onderworpen. Zijn bevindingen kun je hier zien. Om een beeld te krijgen van de Range Rover Sport kun je deze rijtest + video bekijken. De motor is een tikkeltje anders, maar het uiterlijk kun je wel bestellen (het zogenaamde HST-Pakket).

Kortom, twee hele dikke SUV’s die net even afwijken van de gebaande paden. In zowel letterlijke als figuurlijke zin. Dan is het natuurlijk nu de vraag aan u, trouwe lezer: welke kies jij? En vooral: waarom?

