10.000 ekkermannen voor vinden van drie autoboefjes

Een dealer in het Amerikaanse Cleveland deelt een beloning uit van 10.000 Amerikaanse ekkermannen voor de tip dat leidt tot de arrestatie van drie autodieven die een Porsche hebben gestolen. De diefstal gebeurde op 6 mei om 21:00.

Een man bracht eerder op die avond een bezoekje aan de dealer. Hij vroeg aan de aanwezige verkoper op de Porsche te starten. Het is overigens niet bekend om welk model het gaat, maar dat vindt de dealer klaarblijkelijk niet zo boeiend. Ze willen de drie afgebeelde boefjes zo spoedig mogelijk gepakt hebben.

Na afloop van de demonstratie gaf de man de sleutels terug aan de verkoper. Dit waren echter niet de sleutels van de Porsche. Later die avond keerde de man terug met twee metgezellen en de Porsche werd vervolgens gestolen.

Het is de tweede keer in een korte tijd dat deze dealer doelwit is van criminelen. Naar aanleiding van dit laatste incident heeft het autobedrijf volgapparatuur op alle aanwezige auto’s laten installeren. (via Cleveland.com)

Foto: een Cayenne zonder koplampen, ter illustratie. Via @730ld op Autojunk