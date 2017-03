10 leuke Alfa-oudjes in Nederland

Oudjes van de Italiaanse autofabrikant zijn prima vertegenwoordigd in ons land.

Alfa Romeo’s zijn, volgens menig petrolhead, één en al emozione. Niet de Mito’s en de moderne Giulietta’s, maar de Alfasud, de 75 en de oorspronkelijke Giulietta om enkele voorbeelden te noemen. In Nederland zijn er gelukkig nog voldoende mensen die daar net zo over denken. De volgende Italianen worden of werden nog (regelmatig) gereden en zijn of waren te spotten op de Nederlandsche wegen:

Alfa Romeo 2000 Spider – 1972



Alfa Romeo GT 1300 Junior – 1971



Alfa Romeo Alfasud – 1983



Alfa Romeo Giulietta – 1983



Alfa Romeo 75 – 1989



Alfa Romeo GTV6 – 1985



Alfa Romeo 90 – 1985



Alfa Romeo 2000 Berlina – 1972



Alfa Romeo Montreal – 1973



Alfa Romeo 1750 GTV – 1973