100% elektrische G-Klasse voor Arnold Schwarzenegger

Misschien wel de minst voor de hand liggende auto om te elektrificeren maar Arnie doet het gewoon.

We kennen Arnold Schwarzenegger, behalve van zijn films en politieke carrière, natuurlijk van zijn dikke auto’s. Zo speelde hij een belangrijke rol in de geschiedenis van de civiele Hummer en reed hij onder andere ook in een Mercedes Unimog. Toen hij in 2003 gouveneur van Californië werd, kon hij het hoge brandstofverbruik natuurlijk niet meer verantwoorden en kocht hij een andere auto liet hij zijn Hummer ombouwen tot waterstofauto.

Zijn voorliefde voor grote auto’s is The Governator nooit verloren, maar in zijn jaren als politicus is hij wel bewust geworden van ons klimaatprobleem. Gooi beide ideeën in een blender, mik er een flink pak dollars bij en deze volledig elektrische Mercedes-Benz G-Klasse is het resultaat. It’s amazing.

Niet Mercedes zelf, maar het Oostenrijkse Kreisel Electric was verantwoordelijk voor de ombouw van de G 350 d. Onder de motorkap en op de plek van de oorspronkelijke dieseltank werden accupakketten geïnstalleerd met een totale capaciteit van 80 kWh. Voor de aandrijving zijn twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 360 kW ofwel 482 pk verantwoordelijk. Goed voor 0-100 in 5,6 seconden en een range van in theorie 299 kilometer. Dat laatste ga je natuurlijk nooit halen. Niet alleen is de stroomlijn van de G-Klasse vergelijkbaar met een stadsbus, het rijklare gewicht van zo’n 2600 kilo is dat ook.

En toch is deze elektrische G lang geen slecht idee. De ombouw is keurig gedaan, er ging geen interieur- of laadruimte verloren door de ombouw en de G-Klasse is razend populair onder celebs. Je weet wel, dat zijn diezelfde mensen die aan het begin van dit deccenium allemaal in een Toyota Prius gingen rijden om te laten zien hoe milieubewust ze wel niet zijn. Voor nu is de elektrische G-Klasse van Kreisel nog een prototype, maar hij schijnt het volgende gefluisterd te hebben: ‘I’ll be back.’