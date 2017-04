11 gave retrospots op een rij

AutoJunk kan fungeren als een heuse tijdmachine!

Tegenwoordig is 99,9 % in het bezit van een telefoon met camera. Dit betekent dat werkelijk elk moment direct vastgelegd kan worden. Maar een beetje smartphone heeft ook internet-connectiviteit en de mogelijkheid om gebruik te maken van Social Media apps. Alle momenten kunnen bijna direct gedeeld worden met de bevriende medemens. Of je hier blij mee moet zijn is een tweede.

Maar voor ons Petrolheads is het wel briljant. Want zie je een bijzondere auto? Foto’s maken, uploaden op AutoJunk en klaar is Kees!! Naast veel moderne auto’s wordt er ook veel klassiek spul gespot. Maar nooit in hun originele tijdsgeest, altijd in een werkplaats, autobeurs of, als het weer mee zit, op de leukere wegen van dit land.

Gelukkig heeft @crashingduke ons de afgelopen weken blij gemaakt met de meest diverse spots uit Den Ouden Doosch. Letterlijk, want deze foto’s zijn gemaakt met een echte camera met film. Deze zijn gewoon ontwikkeld bij een fotowinkel (ja, die bestonden echt) en afgedrukt. Crashingduke heeft deze foto’s gedigitaliseerd en op AutoJunk gezet. Naast de bijzondere auto’s zijn de omgevingen absoluut de moeite waard. Oude pre-GAIK kentekens, oude politie Volvo 360’s, Talbots en Simca’s op de achtergrond: het brengt je weer terug naar vroeger! Je kunt op de foto klikken om naar de fotoserie te gaan.

Daarom een overzicht van 11 bijzondere retrospots!

Een heuse Sunbeam Rapier Fastback:

Een witte Corvette C3 met ‘period’ striping.

Een Alfa Romeo 1300 GT in een drukke winkelstraat:

De licht getunede Jaguars van Vanessa en haar man:

Een majestueuze Lincoln Continental uit 1948 ..

Uit de tijd dat Nissans nog geen Nissan werden genoemd: de Datsun 260 Z. Een Twix heette toen nog een ‘Raider’, trouwens.

Ook vroeger was er sprake van nieuw geld. Een blitse BMW en hippe Volvo op de inrit van een supermodern huis.

Deze foto’s intrigeren om meerdere redenen. Uiteraard is deze Citroën SM een plaatje. Ten tweede is de (toen gloednieuwe) motorfiets hopeloos verouderd. Maar wat rijdt daar nu op de achtergrond?

De spot der spots: een Mercedes-Benz 300 SL, gewoon half op het stoeppad geplaatst:

Trouwen is iets wat men al langere tijd graag doet, gek genoeg. Dat deed je dat vroeger in stijl, met een Rolls-Royce Camargue:

En als laatste een kleine favoriet van ondergetekende, de Opel GT.

Met dank aan Crashingduke! Al zijn retrospots vind je hier. Mocht jij ook nog leuke retrospots hebben: je kan ze daar uploaden.