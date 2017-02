11 treffende bijnamen in de Formule 1

Met name die van Rosberg is hilarisch...

Je reputatie heeft pas echt betekenis als je een bijnaam krijgt! In de sport is dat niet veel anders. Wat het leuke is aan de bijnamen in de Formule 1 (en racerij in het algemeen) is dat ze ook daadwerkelijk treffend zijn. We zetten de 11 leukste op een rij. ‘The Flying -vul land naar keuze in- men’ hebben we niet meegenomen.

Coureur: Graham Hill

Bijnaam: Mr. Monaco

Graham Hill is de geschiedenisboeken ingegaan als één van de beste coureurs aller tijden. Naast twee maal wereldkampioen en Indy 500 winnaar had de vader van Damon Hill een grote hobby: de Grand Prix van Monaco winnen. Tussen 1963 en 1969 won Graham Hill de GP maar liefst 5 keer. Sindsdien is hij Mr. Monaco.

Coureur: James Hunt

Bijnaam: Hunt the Shunt

Eén van de meest legendarische Formule 1 coureurs aller tijden. Mede door zijn acties náást de baan en onder de lakens. Het is altijd een getalenteerd coureur geweest, maar zeker in zijn begindagen was het een jonge hond, wat resulteerde in onbezonnen acties en vele crashes, ook wel ‘shunts’ genoemd.

Coureur: Pastor Maldonado

Bijnaam: Crashtor Maldonado

Je weet dat je een slecht imago hebt als er een website wordt opgericht om dat uit te lichten. Voetbalfans zijn bekend met de website om te checken of Feyenoord al kampioen is en voor Pastor kwam de site die zich afvroeg of hij al een crash had veroorzaakt. Alle crashes daargelaten, hij heeft wél even een Grand Prix gewonnen.

Coureur: Kimi Raikonen

Bijnaam: The Iceman

Letterlijk de coolste naam van het veld. Kimi Raikonen heeft zijn bijnaam te danken aan zijn compleet emotieloze gelaat. Of hij net de baan is afgekegeld door Pastor of juist een race wint: aan zijn hoofd kun je het nauwelijks zien. Daarbij is hij ook niet echt heel spraakzaam. Zijn opmerkelijke stem is overigens niet aangeboren. Als kind heeft Kimi zijn strottenhoofd beschadigd tijdens een fietsongeluk. Naar het schijnt had de peuter er geen traan om gelaten.

Coureur: Max Verstappen

Bijnaam: De Bandenfluisteraar, Mad Max, De Regenkoning, Het Bestaansrecht van Ziggo

Na zijn waanzinnige performance in Spanje kreeg Verstappen de bijnaam: ‘De Bandenfluisteraar’ opgespeld. Deze is niet lang blijven hangen overigens, want internationaal wordt het talent ‘Mad Max’ genoemd, vanwege zijn agressieve en soms roekeloze rijstijl.

Coureur: Alain Prost

Bijnaam: Le Professeur

Waarschijnlijk is deze coureur nog altijd de meest complete coureur. Niet alleen was Alain bijzonder snel en zeer vaardig, hij begreep het spel van de F1. Dus alle politieke spelletjes, druk van de media en vriendjes op belangrijke posities wist Prost (rechts) in zijn voordeel te beslechten.

Coureur: Niki Lauda

Bijnaam: The Rat

Bij het uitdelen van de mooie gezichtjes stond meneer Lauda niet vooraan, integendeel. De Oostenrijker had inderdaad het mondwerk van een volgroeid knaagdier. Lauda vond dat zelf geen enkel probleem: ratten geven immers nooit op, aldus dus Lauda. Terecht, want na zijn levensbedreigende crash werd Niki nog eens twee keer wereldkampioen.

Coureur: Juan Manuel Fangio

Bijnaam: Maestro

Eén van de grootste coureurs aller tijden is deze Argentijn. 5 maal wereldkampioen is bijzonder indrukwekkend. Als je kijkt naar het materiaal waarmee hij won is het nog knapper. Fangio kreeg de naam niet alleen van de pers en de F1 fans, maar ook van zijn collega-coureurs.

Coureur: Mike Hailwood

Bijnaam: Mike The Bike

Als je kijkt naar de F1 carrière van deze Britse piloot kun je concluderen dat het een redelijk goede coureur was. Een hiaat, twee podiumplaatsen en totaal 29 WK punten is net iets beter dan Jos Verstappen. Echter, Hailwood wist alles te winnen wat er te winnen viel op twee wielen, waaronder meerde malen The Isle Of Man Tourist Trophy. Vandaar zijn bijnaam.

Coureur: Nico Rosberg

Bijnaam: Britney

Webber en teamgenoten. Bijna altijd had hij wel pech. In het Arrows F3000 team reed hij samen met diva Christijan Albers. In zijn laatste jaren reed hij met Sebastian Vettel. Kortom, niet echt ruwe bolsters. Toen Webber voor Williams reed was de jonge Nico Rosberg zijn teammaat. Tegen zijn engineers weigerde Mark zijn naam te noemen, maar refereerde hij aan ‘Britney’, vanwege diens blonde lokken. Wat een held (Mark Webber dan).

Coureur: Jos Verstappen

Bijnaam: Jos The Boss

Dit keer moeten we vaderlief even in het zonnetje zetten. Naast het opleiden van toptalenten was Jos zelf geen onverdienstelijk coureur. 17 WK punten lijkt tegenwoordig wat weinig (in die tijd werden de punten pas verdeeld vanaf de 6e plaats). Met name in de seizoenen 2000 en 2001 liet Jos bijzondere acties zien. De snelheid die hij uit de zwart-ranje zeepkisten wist te halen was indrukwekkend. Vooral bij de starts en in de regen was het een echte baas.

Staat jouw favoriete nickname er niet bij? Vermeld deze dan in de comments. De persoon met de leukste bijnaam krijgt een cursus aanremmen van @Jaapiyo a.k.a. ‘De Remmenfluisteraar’.