12 heerlijk foute creaties van Treser

Slechts acht jaar bestond Treser, maar in die acht jaar werden bijzondere en opvallende creaties gebouwd, zoals deze Treser Hunter II.

Dat Treser, dat tussen 1981 en 1988 actief was als tuner, met name Audi’s onder handen nam, was allesbehalve toevallig. Oprichter en naamgever Walter Treser was namelijk lange tijd werkzaam bij de autofabrikant. Als projectleider stond hij zelfs aan de wieg van de ontwikkeling van quattro-vierwielaandrijving.

Op Autoblog is met name zijn cabrio-ombouw van de Audi Quattro voorbij gekomen. Als een van de eersten durft Treser het aan om een cabrio te bouwen met een elektrisch weg te klappen hardtop. Het doet de looks van de auto overigens niet veel goeds, maar bijzonder is zijn creatie wel.

Dat geldt ook voor veel van zijn andere bouwsels. Of het nu gaat om een ‘simpele’ bodykit of om een conversie naar Avant of heus offroad-vehikel, Tresers zijn hoe dan ook opvallend en onderscheidend. Dat geldt ook voor de Treser T1, een roadster op basis van Golf GTI-techniek. Erg goed smoelt de auto niet en een succes wordt het evenmin. Sterker nog, Treser gaat aan de T1 ten onder. Gelukkig hebben we de foto’s nog…

