12 vergeten hot hatches van de jaren 90

Bijtelling vermijden was nog nooit zo leuk.

Of we het nu eens of oneens zijn met het fenomeen bijtelling, alle zakelijke rijders krijgen hiermee te maken. Voor sommigen was het een zegen dat de bijtelling weer gelijk getrokken werd. In plaats van een paar voordeligere opties is nu alles duur: 22%. Dit houdt in dat je een percentage van 22% (van de nettoprijs van de zakelijke auto) bovenop je inkomen mag tellen. Dus of we nu zo veel beter uitzijn valt nog te bezien.

Maar er is nog een makkelijkere manier om de bijtelling te vermijden: maak geen privékilometers met de zakelijke auto. Dan kan de fiscus hoog en laag springen, maar dan is het uitsluitend een attribuut om je werk te kunnen doen. Maar dan heb je wel een auto nodig waarmee je de privékilometers kunt maken. Daar komt team autoblog.nl om de hoek kijken.

Want wat dacht je van een vergeten hot hatch uit de jaren 90? Dat klinkt erger dan het is, maar dit type heeft nogal wat voordelen. Het is een hatchback, dus praktisch voldoende voor de boodschappen en om een keer wat meer mensen te nemen. De kosten om het rijdend te houden zijn over het algemeen goed te doen. Een hot hatch is voornamelijk een liefhebbersauto, dus er zijn voldoende exemplaren te vinden in een goede staat. Als je de kilometers enigszins weet te beperken kan de afschrijving ook meevallen.

Fiat Tipo 2.0 i.e. Sedicivalvole (160)

2.0 4-cilinder 16v (146 pk/173 Nm)

1150 Kg

0-100: 8,4 sec. / 207 km/u

We trappen af met deze rappe Fiat. Een raszuivere sleeper, want echt opvallen doet ie niet. Alleen de kenner zal zien dat het een snelle Tipo is. De motor is een tweeliter zestienklepper (uit de Lancia Kappa). De Tipo Sedicivalvole was destijds in alle opzichten beter dan een Golf GTI. Completer, goedkoper, sneller en ruimer. Tegenwoordig moet je goed zoeken, want ze zijn bijna allemaal weggeroest, waarschijnlijk. Maar voor 5 mille heb je een mooi exemplaar.

Nissan Almera GTI (N15)

2.0 4-cilinder 16v (143 pk / 178 Nm)

1130 Kg

0-100: 8,2 sec. / 210 km/u

Ja, deze Nissan Sunny GTI-R kennen we allemaal nog. Ook de gewone Sunny GTI doet nog wel een belletje rinkelen. Maar hadden ze van de ultieme burgerbak, de Almera-Buiten, ook een GTI variant. Yup. Gaat het om stuurkwaliteiten, dan is het dit een topper. De wegligging was namelijk uit de kunst. Top van het segment. De motor was een lekkere naaimachine doe je goed op zijn donder kon geven. Leuk: je kon kiezen voor een uitvoering met of zonder bodykit. Tegenwoordig bijna niet te vinden.

Ford Escort RS2000

2.0 4-cilinder 16v (150 pk / 190 Nm)

1.180 Kg

0-100: 8,7 sec. / 208 km/u

Eigenlijk was deze Escort kansloos. Want ondanks de naam ‘RS2000’ kon deze Escort het niet opnemen tegen zijn ‘broertje’, de Escort RS Cosworth. Nu is dat eigenlijk vals spelen, want dat was natuurlijk een Sierra met heftig getooide Escort-koets. Maar denk die rally-special even weg. De RS2000 was niet eens zo verkeerd. Qua performance keurig in lijn met de rest van zijn klassegenoten. Ook qua prijs trouwens: voor 5 mille heb je een prima Escort.

Citroen ZX 16V

2.0 4-cilinder 16v (155 pk / 183 Nm)

1.130 Kg

0-100: 9,4 sec. 220 km/u

Voor veel Citroen-devoten was de ZX ronduit een teleurstelling. Zijn voorganger, de BX, was veel karaktervoller. Maar als sportieve variant was de ZX zeker niet verkeerd. Er was een ZX Volcane, die met 120 pk en sportstoeltjes al best smakelijk was. Topper was de ZX 16V, met zijn snaarstrakke onderstel en hitsige Peugeot 306 motor.

Lancia δ (Delta) HPE HF Turbo (836)

2.0 4-cilinder 16v (190 pk / 290 Nm)

1.330 Kg

0-100: 7,5 sec. / 220 km/h

Nog een Italiaan. Uiteraard hadden we begin jaren ’90 nog de Integrale. Dankzij de legendarische status en daarbij behorende belangstelling is de opvolger een beetje ondergesneeuwd. Dat is jammer, onterecht en zonde. Volgens uw scribent is dit namelijk een van de fraaiste hatchbacks ooit gebouwd. De motor was wel gelieerd aan de Integrale, een temperamentvolle dubbelnokker met een ouderwets turbogat.

Renault 19 16v

1.8 4-cilinder 16v (137 pk / 158 Nm)

1.070 Kg

0-100: 8,5 sec. / 212 km/u

De rappe uitvoeringen van de Renault 19 en de eerste generatie Megane waren vaak ondergeschikt aan de snelle Clio’s van die tijd. Met name de Renault 19 16v was zeer de moeite waard. Zeker in het ‘Williams’-blauw. Of rood, staat ook goed.

BMW 323ti Compact (E36)

2.5 6-cilinder 24v (170 pk / 235 Nm)

1.255 Kg

0-100: 7,8 Sec. / 230 km/u

In zijn klasse was dit een zeer vreemde eend in de bijt. De motor was een heuse zescilinder, die de achterwielen in beweging zette. BMW had er een bijzonder mooi woord voor: “standaardaandrijving’. De motor liep zijdezacht, met een fijne turbinehuil bovenin. En op de Autobahn was je heer en meester onder de hatchbacks.

Alfa Romeo 145 Quadrifoglio (930A)

2.0 4-cilinder 16v (155 pk / 187 Nm)

1.215 Kg

0-100: 8,3 sec. / 210 km/u

Hoe de tijden veranderen. De Giulia in ‘Q’-uitdossing is een extravagant en potent apparaat. De 145 met dezelfde naam is een stuk bescheidener. Maar de 145 heeft wel een bepaalde chique, zeker als je de raampartij van de achterkant op je in laat werken. De motor is (wederom) een 2.0 viercilinder, maar wel met twee bougies per cilinder, vandaar de naam Twin Spark.

Audi A3 1.8 5v Turbo Ambition (8L)

1.8 4-cilinder 20v Turbo (180 pk / 235 Nm)

1.300 Kg

0-100: 7,5 sec. / 228 km/u

Uiteraard kennen we de Audi S3 allemaal, maar er was ook een iets minder snelle A3 (die in dit rijtje nog altijd meer dan prima mee kan komen). Er was ook een versie met vierwielaandrijving, maar die was wat langzamer (door het hogere gewicht). Deze uitvoering is maar heel erg kort geleverd, dus de kans dat je er eentje tegen komt is niet al te groot.

Mitsubishi Colt GTI (CAO)

1.8 4-cilinder 16v (140 pk / 167 Nm)

1.020 Kg

0-100: 7,6 sec. / 210 km/u

Jazeker, je leest het goed. De makers van de Mitsubishi Outlander PHEV hebben een snelle hatchback gemaakt met GTI op de kofferklep. Nu was het ook daadwerkelijk een snelle auto, deze Colt. Dankzij het relatief lage gewicht voor de Colt GTI van McDrive naar de plaatselijke bowlingbaan. Far Out.

Fiat Bravo HGT (182)

2.0 5-cilinder 20v (154 pk / 186 Nm)

0-100: 8,5 sec. / 210 km/u

1.165 Kg

Jazeker, nog een Fiat. Ondanks dezelfde naam lijken ze totáál niet op elkaar. Omdat ook de techniek nog eens afwijkt, wilden hem je zeker niet onthouden. In de jaren ’90 werden de snelle Fiats voorzien van een HGT badge. Net als de vorige Tipo kreeg de Bravo HGT wederom een Lancia motor, maar wel een afwijkende,. Als enige is deze auto voorzien van een heuse vijfcilinder. Daarmee is het uiteraard en zonder discussie de fijnst klinkende auto uit dit rijtje.

Volkswagen Golf GTI 16v (1H)

2-liter 4-cilinder 16v (150 pk / 187 Nm)

1.190 Kg

0-100: 8,6 sec. – 215 km/u

Maar we zijn de Golf toch niet vergeten? Nee, natuurlijk niet. Maar deze uitvoering zie je zelden voorbij komen. De voorkeur gaat toch uit naar modellen met de VR6 motor, zeker de gemiddelde Nederlandse Drift Koning gaat voor zo’n auto. De GTI was er ook in achtklepper en dat was een deceptie: traag, saai en inspiratieloos. De GTI 16v was iets minder traag. Maar het is een perfecte tweede auto.