15 iconische auto’s uit de Fast & Furious-franchise

Inmiddels draait deel acht in de bioscoop. Elk deel heeft wel één of meerdere auto's die je niet meer zo snel vergeet.

Van ordinaire straatracers naar helden die de wereld redden. Het Fast & Furious-concept is door de jaren heen behoorlijk uit de hand gelopen. Toch blijven het vermakelijke films die je gewoon met een flink korreltje zout moet nemen. Ieder deel beschikt over dikke bakken. Van getunede imports tot peperdure supercars. Daarnaast sneuvelen er ook de nodige exemplaren. Hieronder een overzicht van de meest iconische auto’s in 16 jaar (goh wat worden we oud) Fast & Furious.

Toyota Supra



De oranje Supra is misschien wel dé meest iconische auto uit de franchise. In het eerste deel werd de Jap als een schrootauto gekocht en opgelapt tot een volwaardige racer.

Nissan Skyline R34 GT-R



De auto van Brain O’ Conner in het tweede deel van de franchise, met de iconische blauwe strepen en neon.

Honda S2000



De roze cabrio van Suki waar Barbie jaloers op zou zijn.

Mazda RX-7



De RX-7 uit Tokyo Drift had een compleet eigen gezicht door de VeilSide bodykit. Onbekenden hadden geen idee welke auto schuil ging onder het plaatwerk, maar petrolheads wisten wel beter.

Chevrolet Chevelle SS



De musclecar waarmee Dom een wheelie doet tijdens een straatrace in deel vier.

Volkswagen Touran



Een aanslag op je netvlies. De Touran uit Tokyo Drift met de bijzondere vuisten.

Volkswagen Jetta



Bij het tunen van een voertuig is de VW Jetta niet de eerste auto die in je opkomt. Daar dacht Jesse in het eerste deel heel anders over.

Mitsubishi Eclipse



Deze auto kan natuurlijk niet overgeslagen worden. De allereerste scène uit het eerste deel laat men kennis maken met de gifgroene Eclipse.

Ford Escort RS1600



Het kleine blauwe autootje was de ster in Fast & Furious 6.

Lykan Hypersport



Vliegend door gebouwen. De scène met de Hypersport in Fast & Furious 7.

Mitsubishi Lancer Evolution VII



Nog een Mitsubishi. Dit keer een Evolution die in deel twee door ‘O Conner werd gebruikt.

Toyota Supra



De witte Supra met de laatste scène waar het personage Brian O’ Conner is te zien in deel zeven.

Dodge Charger R/T



Samen met de oranje Supra het bekendste voertuig uit The Fast & The Furious

Ford Mustang Fastback



De Mustang met het blok van een Skyline GT-R in het vooronder.

Honda Civic



De Civics die werden gebruikt om vrachtwagens te terroriseren.