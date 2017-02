19 gave viercilinders op een rij

Jazeker, ook met vier cilinders kun je de grootste lol hebben!

Het begint pas bij vijf cilinders of meer. Een veel gehoorde kreet. Nu is het altijd onhandig om een auto te diskwalificeren op zulke trivialiteiten. Er is namelijk veel te zeggen voor de viercilinder. Ze zijn compact, dus je kunt ze overal kwijt: voorin, achterin, in lengte, overdwars. Ze zijn relatief soepel: elke cilinder kan een arbeidsslag voor zijn rekening nemen. Ook qua vermogen hoef je niets tekort te komen. Dankzij geforceerde inductie of ouderwetse tuning is er meer dan voldoende vermogen uit te halen. Anders heb je gewoon een nutteloos zware auto.

Er zijn veel, heel veel legendarische viercilinder motoren gebouwd. We nemen 19 gave voorbeelden met je door:

Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA

We beginnen meteen met een van de gaafste motortjes uit de automobiele geschiedenis. De Nord motoren van Alfa Romeo waren een heerlijkheid, met name in de Giulia Sprint in GTA uitvoering. De burgermansuitvoering van deze straatracer had een 1.6 liter viercilinder met 8 kleppen in totaal. Maar dankzij een gunstige afstelling en twee nokkenassen was het vermogen wel 113 pk, niet verkeerd voor een 1.6 uit 1965.

BMW M3 (E30)

De E30 M3 is gelauwerd en geprezen. Iedereen en zijn moeder wil er een. Tegenwoordig niet te betalen. Ze worden ook met de dag gaver. Het gave van de E30 is dat het gewoon een Group A homologatiespecial is. En zoals wij allen weten, levert dat altijd een goede straatauto op. De motor is een 2,3 viercilinder (internce codenaam: S14). Het is eigenlijk de motor uit de M1, minus 2 cilinders, maar plus een hoop plezier.

Dodge Neon SRT-4

Moderne motoren zijn bijna allemaal een viercilinder met turbo. In basis een briljant principe: compact, zuinig en sterk. Een viercilinder biedt alles wat je nodig hebt. Dat is niet het geval bij de vierpitter uit de SRT-4. De 2.4 liter grote EDT (code: A855) motor beschikt over een knoepert van een turbo en intercooler. Nu zijn deze blokken met 243 pk al erg sterk, maar daar begint het pas. 400 pk en 550 Nm zijn redelijk makkelijk houdbaar en de boel blijft gewoon heel (mits met zorg uitgevoerd, natuurlijk). Dankzij het blok is het één van de snelste voorwielaandrijvers aller tijden.

Ford RS200

Jazeker: deze kon je gewoon bij de dealer kopen. Natuurlijk was het een full-on Group B rallyauto. Dus een monsterlijke auto, teruggetuned naar 250 pk. Alhoewel je door de turbodruk het vermogen kon verhogen naar 350 pk. Of 450 pk. Of meer. Voor de rest heeft de door Reliant gebouwde auto weinig te maken met andere Fords, op de achterlichten en zonnekleppen na, die komen uit een Sierra. De BDT motor is overigens niet de voorloper van de Sierra en Escort RS Cosworth modellen, maar de ultieme evolutie van de BDA serie (Ford Escort RS Mk1 en dergelijke). Weet je dat ook weer.

Honda S2000 Ultimate Edition (AP2)

In principe hadden we dit lijstje vol kunnen zetten met Honda’s. Al vanaf de jaren ’80 wist Honda uit een beperkt slagvolume enorm veel vermogen te peuteren. Hun toverdrank? VTEC. Hoe het precies werkt lees je hier. Het komt er op neer dat je tot 5.500 toeren een mak lammetje onder de kap hebt. Boven de 5.500 is het gewoon een shoarmamolen. De meest bijzondere VTEC motor is natuurlijk de F20C uit de S2000. Tot 250 pk zonder turbo maar mét fabrieksgarantie is buitengewoon knap.

Lancia Delta HF Integrale Collezione

Nog een bewijs dat viercilinder turbotorretjes magistraal kunnen klinken. De 2.0 liter dubbelnokker met Garrett turbolader is een uitstekend voorbeeld van old-school turbo’s. Onderin gebeurde er weinig, maar bovenin spoelde de turbo op en zong de vierpitter het uit van geluk. Tenminste, als je hem aangeslingerd kreeg. Nu kijken we terug naar hoe legendarisch die auto’s waren, maar ze waren zo betrouwbaar als een TBS’er op proefverlof. En toch houden we van de Integrale.

Lotus Esprit Sport 300

Het is eigenlijk schandalig dat de hele wereld op zoek is naar een Porsche 964 RS en deze auto links laat liggen. De Esprit Sport 300 was eigenlijk gewoon beter. Met name qua wegligging en stuurgedrag is deze auto onovertroffen. De motor was ook uit de kunst. Geen Toyota, Ford of Rover blok, maar een heuse Lotus-unit. De 2.2 vierpitter stampt er 300 pk uit. Ondanks dat iedereen op de Esprit V8 zat te wachten, is dit misschien wel de beste Lotus ooit gebouwd. Niet qua bouwkwaliteit, trouwens. Die was abominabel.

Mercedes-Benz 190 E 2.5 – 16 Evolution II (W201)

Hoe groter de spoiler hoe beter de auto. Was getekend, Richard Eppler ook wel de ‘Wing Pope’ genoemd. Zijn visie was dat de uitbundige bodykit met mega spoiler ervoor zorgde dat de 190 E stabieler was op hoge snelheden. Hij zou gelijk krijgen, in 1992 won de auto de felbegeerde DTM titel. Ook de atmosferische 2.5 motor speelde een rol. De Cosworth motor (nee, niet AMG) was niet alleen sterk qua vermogen, maar ook qua betrouwbaarheid. De Rijtest van jullie aller @Sacha vind je hier.

Mercedes-AMG GLA45

Een moderne Mercedes moet er ook in. Wat AMG heeft gepresteerd met deze viercilinder is buitengewoon knap te noemen. de 2-liter motor levert namelijk 381 pk. Tegelijkertijd voldoet het blok aan alle emissie eisen. Ook kun je er gewoon normaal mee rijden als je dat wil, zonder nukken. En je krijgt nog garantie ook. Echt een staaltje vakmanschap. En dan wel in zo’n GLA graag. Een van de leukste Mercedessen van dit moment.

Mitsubishi Lancer Evolution VI Zero Fighter RS450

We kunnen het niet over ultieme viercilinders hebben en de 4G63 niet benoemen. Het is namelijk één van de meest onverwoestbare motoren. Ook met veel vermogen. De 4G63 deed alles goed: heel blijven, veel vermogen leveren en bruut klinken. Oh, en zuipen! Bonnie St. Claire en Hazes waren er niets bij. De Zero Fighter werd door Ralliart behoorlijk aangepakt. De basis was een lichte Evo VI in RS trim, dus met close ratio bak en mechanische differentiëlen in plaats van Active Yaw Control. Bestelde je in de UK ook de RS450-motorupgrade dan was 450 pk en 600 Nm je deel.

Nissan Silvia Spec R Aero (S15)

Iedereen zit te azen op de Skyline’s uit de jaren 90. Volledig terecht, maar vergeet de Silva niet. De Silvia is wat wij kenden als 200SX. Het recept is even doeltreffend als simpel. Een sterke vierpitter voorin, zesbak daarachter met aandrijving op de achteras. In nederland is de Spec R Aero nooit leverbaar geweest, de S14 generatie was al niet te slijten (net als de Toyota GT86 nu). Dankzij de ijzersterke gietijzeren blokken en uitstekende balans hebben veel Silvia’s hun Waterloo gevonden in de Driftscene. Om met Lil’ Bow Wow te spreken: “This is the Mona Lisa of Drift Cars.”

Peugeot 306 Rallye

Dit was de hot hatch in de jaren 90 die je moest hebben. Bij VW waren ze de weg hopeloos kwijt met de Golf GTI en ook Renault bakte er weinig van, op de een paar leuke Clio’s na. Peugeot was op zijn hoogtepunt destijds, met de 306 GTi-6 als absolute kroon op het werk. Volgens @perry_snijders gaan deze auto’s binnenkort zeer veel in waarde toenemen, met name in als je er eentje weet te scoren in de kleur Jaune Vermeer. In de UK was er een nóg leukere versie. Deze moest radio en airco ontberen, allemaal voor een lager gewicht. Maar je kreeg wel een rallye stickerset. En door stickers gaat je auto sneller. Dat weten we allemaal.

Porsche 968 Clubsport

Zonde. Dankzij alle zelfverklaarde Porsche puristen werd de 968 volkomen links gelaten. De Clubsport was de leukste: minder gewicht en een behoorlijk straf onderstel met uitgekiende balans maakte dit tot de betere trackday-auto’s, ehh, allertijden. De motor is een 239 pk sterke 3.0 viercilinder met dubbele bovenliggende nokkenassen. In feite is het een halve V8 uit de 928. Een goede CS is onbetaalbaar geworden, maar je kan de CS onderdelen gewoon bestellen en er zelf eentje maken. Rijdt exact hetzelfde.

Renault Clio Renault Sport 197 Red Bull Racing RB7

De laatste échte analoge hot hatch? De huidige Clio R.S. kennen we als een leuke en vlotte auto, maar @CasperH heeft keer op keer zijn twijfels over de laatste generatie. Goede auto’s, maar er zit zoveel meer potentie in wat er vooralsnog niet uit lijkt te komen. De RB7 is een speciaaltje op basis van de Renault Sport Cup 197, met alle hardware opties standaard gemonteerd, evenals een setje kekke plakplaatjes. Toch, de Clio kan het hebben. De motor (F1ZR) is een pareltje. Je moet de auto nog echt in de toeren jagen en mishandelen. Dat vindt ‘ie het lekkerst.

Saab 9-3 Viggen

Er is veel mis met de 9-3 Viggen. Zeker in Cabrio uitvoering is het een hopeloos slechte auto, eigenlijk. Maar man, ondergetekende zal nooit de Autobahnritten met Pa vergeten. BMW 545, Porsche Cayenne S en Golf GTI? Geen match. Al ondersturend en wielspinnend liet de Viggen het achter zich. Alfa Romeo GTA’s? Ha! Dat was gewoon ontbijt voor de Zweed. Totaal geen partij. Zo slecht als de auto was, zo goed was de motor. De 2.3 liter viercilinder leverde (na een Hirsch behandeling) bijna 280 pk en 450 Nm. Dankzij de gunstige verhoudingen van de vijfbak was je bijna niet te kloppen op de Autobahn.

Subaru Impreza STI 201 (GC8)

Deze motor produceert het meest herkenbare geluid. Al hoor je er eentje van 2 kilometer, je weet het meteen: dat is een Impreza. Met name de ‘GC’ generatie is meest memorabele Impreza. Een eenvoudige Japanse ‘Three-Box’ sedan, maar dan wel getooid met spoilers, skirts, grote wielen en dikke bumpers. Veel dikker dan bij de S201 wordt het niet. Standaard was de STI niet de meest aerodynamisch verantwoorde auto, de nogal excentrieke bodykit van de S201 verhielp dat gedeeltelijk.

Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86)

De Japanners zijn weer goed vertegenwoordigd. Motoren bouwen is toch een beetje hun specialiteit. Sommige mensen zouden typeren Japans als ‘saai’. Dan raden we aan toch de AE86 van dichtbij te bekijken. Ondanks dat het een C-segmenter is en de Corolla gewoon voorwielaandrijvig had, kreeg de coupé achterwielaandrijving en de motor in de lengte. De 1.8 Twin Cam was een pareltje. Weinig blokken draaiden zo makkelijk en graag toeren. Nog altijd een sensationeel goede auto. Jammer dat ze harder roesten dan Alfa Romeo’s.

Volkswagen Golf G60 Limited

Ook weer zo’n gevalletje: als het werkt is het fantastisch. De G-lader van VW was niet helemaal zonder fouten. Maar dat waren betrouwbaarheidsissues en als je gaat experimenteren hoort dat er nu eenmaal bij. Het blok was de kogelvrije 1781cc grote viercilinder, maar dan met een grote G-lader erop. In principe een briljante vinding. Met een G-lader kon je toeren maken. Ook was er veel koppel onderin voorhanden. De gasrespons was uitstekend. Niet geheel onbelangrijk: de motor was een auditief genot.

Volvo 245 Turbo

Af en toe hebben ze een portie humor daar in Zweden. Volvo bouwde altijd verstandige en veilige auto’s. Precies wat je wilt hebben als je stemrecht hebt. De 240 Turbo was nog altijd ruim, veilig en verstandig. Maar de B21 viercilinder kon de turbo uitstekend hebben. Niemand kon zien dat je een snelle Volvo had, maar een beetje 5-serie duwde je wel naar de rechterbaan. Met een handige tuner kon je het vermogen redelijk eenvoudig naar 300 pk (of meer!) kietelen.