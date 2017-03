3 keer Maserati Levante zoals je ‘m niet eerder zag

Fabrieks-af zijn de mogelijkheden wat beperkt bij Maserati als het gaat om personalisatie. Er zijn echter voldoende derde partijen die de Levante aanpakken op hun eigen manier.

De Maserati Levante (rijtest) is van zichzelf een chique SUV. Het woord ‘mooi’ zal ik zelf niet zo gauw in de mond nemen en na het zien van sommige van deze creaties kwam de koffie al helemaal retour. Sommige tuners weten de Italiaan nog stoer te maken, waar anderen de boel alleen maar verergeren. In dit lijstje behandelen we 3 tuners die hun plasje deden over de Maserati Levante.

Loder1899





Klinkt als een nickname van een 12-jarig ventje in Call of Duty, maar het is een tuner. Misschien dat de CEO van Loder een 12-jarig ventje is, want de velgen die ze hebben verzonnen voor de Levante zijn kraak nog smaak. Het zwarte design gaat nog wel, maar met de witte exemplaren slaan ze de plank volledig mis.

G&S Fahrzeugtechnik





Bij G&S gingen ze een stapje verder met naast nieuwe velgen ook nieuwe styling elementen. De SUV is bovendien verlaagd waardoor de Levante iets stoerder uit de verf komt. De aerodynamische extra’s zoals de front lip, diffuser en sideskirts zijn te bestellen als gespoten onderdeel of, mocht je wat meer te besteden hebben, in carbon.

Startech





De Maserati Levante door Startech is in mijn optiek de beste van de drie. De velgen zijn gaaf, de nieuwe bumpers zijn niet overdreven en de SUV lijkt nu precies dat agressieve tintje te hebben dat ‘ie van de fabriek niet heeft meegekregen. Startech biedt ook een nieuw uitlaatsysteem zodat de twinturbo V6 nog lekkerder klinkt. Op dit moment hebben ze nog geen motorische upgrades voor de Levante, maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen, aldus de tuner.