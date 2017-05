4 redenen waarom jij de nieuwe Land Rover Discovery wil

Hij ziet er ongelofelijk dik uit, maar dat is verre van de enige reden om voor de nieuwe Land Rover Discovery te vallen.

Het is een échte Land Rover

En dat betekent dat de auto zijn mannetje staat in het terrein. Natuurlijk is vierwielaandrijving standaard, net als Terrain Response, All Terrain Progress Control en het veel geprezen Hill Descent Control voor het gecontroleerd afdalen van moeilijke hellingen. Optioneel is de volledig nieuwe Discovery ook te krijgen met Wade Sensing, dat met sensoren meet hoe diep het water is waardoor je rijdt. Rivieren en beekjes met een diepte tot 90 centimeter zijn geen probleem voor de Discovery. De zescilinders komen daarnaast standaard met de Twin-Speed tussenbak voor hoge en lage gearing, op de SD4 is dit optioneel.

Het is de ideale familieauto

Zeven volwaardige zitplaatsen, waarbij ook de achterste passagiers nog beschikken over ruim 85 centimeter beenruimte. Uniek is de Remote Intelligent Seat Fold-functie, waarbij je met een druk op de knop van het infotainmentsysteem of middels de InControl- app de tweede en derde zitrij kunt in- of uitklappen. Daardoor ontstaat een zeer riante bagageruimte van maximaal 2406 liter. Achter de tweede zitrij kun je maximaal 1137 liter kwijt.

Je komt niets tekort

De Discovery doet offroad nauwelijks onder voor de legendarische Defender, maar qua interieur en uitrusting zijn de twee uitersten van elkaar. Het fraaie interieur is opgetrokken uit hoogwaardige en duurzame materialen en ook technologisch is de Discovery helemaal up to date. Wat te denken van een app waarmee je allerlei functies van de auto kunt aansturen. Ook adaptieve cruisecontrol (inclusief emergency braking), park asist, 9(!) USB-oplaadpunten, surround camera system, een head up display en automatische herkenning van verkeersborden ontbreken niet. Voor de muziekliefhebbers zijn er hoogwaardige audiosystemen van Meridian met 10 of zelfs 14 speakers én subwoofer.

Hij is sneller en zuiniger dan ooit tevoren

Land Rover biedt de Discovery aan met een palet aan moderne motoren, waaronder de Ingenium-viercilinder dieselmotoren met 180 (TD4) en 240 pk (SD4). Daarnaast is er nog de zescilinder Td6 met 258 pk en als klap op de vuurpijl de heerlijke Si6 benzinemotor met supercharger, een blok dat we bijvoorbeeld ook kennen uit de Jaguar F-Type. Met 340 pk kom je zowel op het asfalt als onverhard niets te kort. Dat de nieuwe Discovery dankzij veelvuldig gebruik van aluminium tot wel 480 kilo lichter is dan zijn voorganger, maakt de auto niet alleen vlotter, maar ook een stuk zuiniger.

De all new Land Rover Discovery is verkrijgbaar vanaf € 74.360. Meer info HIER.