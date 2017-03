404 pk in een Abarth 500, Pogea doet het

Een kruisraketje op wielen!

Naar eigen zeggen heeft Pogea Racing er vier jaar over gedaan om deze super-Abarth te ontwikkelen en dan hebben we het niet over de carbon fiber bodykit. De auto werd in totaal 48 millimeter breder en ook de verlichting werd verder op punt gezet. Het resultaat checkt u op de fotootjes, door naar de motor upgrades.

Het 1.4 liter blokje levert nu een duizelingwekkende 404 pk @ 6.400 rpm en 445 Nm @ 3.350 rpm, waarmee de Abarth in 4,7 tellen van 0-100 km/u sprint. Die tijd valt wellicht een beetje tegen, maar doorspinnende voorwielen maken dat het niet veel sneller kan. De topsnelheid is overigens met GPS vastgesteld op een bizarre 288 km/u!

De lijst met modificaties aan het blok is lang, maar we hebben de belangrijkste zaken voor je op uit het persbericht gekopieerd:

• forged pistons

• H-shaft connecting rod

• Compression reduction to 8.9:1

• Enlarged exhaust valves

• CNC cylinder head machining

• Reinforced valve springs

• Pulse turbocharging manifold

• Increased Turbocharger

• Special cylinder head gasket

• Wheel studs instead of expansion bolts in the cylinder head

• Reinforced engine block

• Modified oil pan

• Additional oil cooling

• Larger oil and water channels for cooling the engine

• Racing camshaft intake and exhaust

• Facilitated crankshaft

• Racing spark plugs and ignition coils

• Modified air intake

• 70 mm charge air system with XXL center charge air cooler

• Modified aluminum CNC injection body with increased throttle (70 mm instead of 52 mm)

• Large injectors (deliver up to 500 HP)

• Adjustable fuel pressure regulator

• External additional fuel pump (not in the tank)

• 200CPI HJS catalyst with EEC approval

• 70 mm exhaust system with valve control

Ook de versnellingsbak kreeg een upgrade om alle Nm’s aan te kunnen en voor de handling zorgen een sperdifferentieel, betere remmen en KW Clubsport veerpoten. Met volle tank en zonder bestuurder weegt de Ares (zo heet dit ding, vernoemd naar de Griekse oorlogsgod) 977 kg. De meest uitgebreide conversie kost 62.000 euro en er worden in totaal slechts vijf exemplaren gebouwd.

Wie alleen de motor upgrade wil is minstens 21.000 euro kwijt en de basisconfiguratie inclusief bodykitje kost je minimaal 58.500 euro, maar daar zit de Abarth 500 bij ingebrepen. Een rijtest met de Abarth 595 vind je HIER.