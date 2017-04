5 feitjes over BMW’s sterkste V10 ooit

Fanboys: terug in je hok. Dit gaat niet over die uitgekauwde E60 M5/E63 M6.

Neen, dit gaat over BMW’s P85. Het blok werd voor F1-seizoen 2005 ontwikkeld en was misschien wel de krachtigste V10 die de koningsklasse van de autosport ooit zag. Vanaf 2006 werd immers gebruik gemaakt van atmosferische V8’s en vanaf 2014 was het gedaan met de NA-motoren. Sindsdien zitten we vast aan 1,6 liter V6’en met turbo en elektropower. Mogelijk komt daar in de nabije toekomst verandering in, maar da’s voor nu niet relevant. Door naar de P85!

1. Hij werd nooit gebruikt in de Formule 1

Meteen maar een anticlimax, dan hebben we dat gehad. De P85 werd ontwikkeld voor het seizoen 2005, maar ineens werd besloten dat motoren niet één maar twee volle Grand Prix-weekenden mee moesten kunnen gaan. BMW was niet bereid om zóveel risico met een nieuwe motor te nemen en de P85 was dus al overleden voordat er ook maar een meter mee was geracet.

2. De specs

Voor wie het NA-tijdperk niet of minder bewust heeft meegemaakt: destijds bedroeg de maximale cilinderinhoud 3.000 cc. Voor 2001 mochten fabrikanten daarbij zelf het aantal cilinders uitkiezen, maar vanaf de millenniumwisseling was alleen die heerlijk schreeuwende V10 nog toegestaan.

Omwille van de hoogte en het zwaartepunt kreeg de P85 een blokhoek van 90 graden. Dit blok was naar verluidt goed voor meer dan 950 pk en “slechts” 360 Nm. De toerenbegrenzer greep in bij 19.800 rpm. Het zal je dan ook niet verbazen dat de P85 een extreem korte slag had. De boring bedroeg 98 mm bij een slag van 39,75 mm.

3. Het gewicht

Nu wordt het pas echt interessant, want deze motor die rustig 950 pk levert woog slechts 82 kg! Materiaalgebruik is wat het gewicht betreft natuurlijk de belangrijkste factor. Zo werden de kleppen gemaakt van titanium, maar was het blok zelf bijzonder licht opgebouwd. De ruimte tussen de cilinders bedroeg namelijk 4 hele millimeters!

Het gewicht van 82 kg is an sich al bijzonder. Wat dit feitje nog interessanter maakt, is dat de E41/4 die BMW in 2000 gebruikte nog 117 kg woog. Bovendien hoefde die motor nog niet een heel Grand Prix-weekend mee te gaan! Het geeft maar weer eens aan hoe rap de ontwikkelingen in de Formule 1 gaan.

4. BMW greep terug naar de P84/5

Zoals gezegd noopten reglementswijzigingen BMW tot het verlaten van de P85, die té vooruitstrevend was om het twee raceweekenden vol te houden. Zo werd de P85 aanvankelijk voorzien van directie injectie, wat voor die tijd heel bijzonder was.

5. Ooit had BMW een nog veel sterkere motor in de F1

In het waanzinnige turbo-tijdperk gedurende de jaren ’80 gebruikten de teams motoren die in de kwalificaties tot de laatste pk werden uitgeknepen. BMW’s M12/13 werd gemaakt van blokken die er in straatauto’s al een tonnetje of wat op hadden zitten zodat alle ‘rek’ eruit was. Door het verhogen van de turbodruk haalden die dingen naar verluidt tegen de 1.500 pk. Meer daarover lees je HIER.