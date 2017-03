6 M Sport Limited Edition: opties aanvinken overbodig

BMW gaat zelf de optielijst langs met de nieuwe 6-serie M Sport Limited Edition.

Wat uiteindelijk misschien wel geld kan gaan schelen, al weten we dat nu nog niet. Vanaf april is de 6-serie te bestellen als M Sport Limited Edition. Deze speciale variant komt zowel naar de Coupé, als Grand Coupé en Cabrio (rijtest). De auto is altijd gespoten in de dit jaar geïntroduceerde kleur Sonic Speed Blue, beschikt over 20-inch M-wielen en carbon spiegels.

Tuur je door het raampje dan tref je Merino-lederen stoelen aan van Individual met Fjord Blue-stiksels, carbon interieurlijsten, instaplijsten en schakelpook, en natuurlijk een heuse M Sport Limited Edition-inscriptie.

BMW gaat 300 exemplaren maken van de 6-serie als M Sport Limited Edition. Het gelimiteerde pakket kun je bestellen op een 640d, 640i en 650i. Prijzen communiceren de Duitsers in een later stadium. Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. Van de 300 stuks komen er slechts drie naar Nederland.