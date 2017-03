6 Nederlandse AMG’s die nog dikker werden uitgevoerd

Omdat een reguliere AMG zo gewoontjes is.

Met de komst van de nieuwe instap-AMG’s is het performance label van Mercedes een stukje minder exclusief geworden. Wil je extra opvallen dan is dus een cosmetische ingreep nodig. Natuurlijk is de motivatie voor tuning per eigenaar verschillend. De Nederlandse AMG’s in dit lijstje zijn per auto dan ook anders aangepakt. De één koos voor een motorische upgrade, een ander klopte bij Brabus aan, en weer een ander ging met een eigen idee aan de slag door middel van een wrap.

Mercedes doet zelf vrolijk mee met de Edition 1-uitvoeringen. Deze speciale modellen komen met extra spoilertjes en stickers. Er staan diverse Edition 1’s op gele platen. Voor dit lijstje pakte ik een opvallende GLA45 Edition 1 mee. Uit het archief van Autojunk blijkt dat Brabus de meest populaire tuner is onder Nederlandse AMG-rijders. De knotsgekke aanpak van een tuner zoals Mansory is voor ons bescheiden Hollanders een stapje te ver. Zes voorbeelden van aangepakte AMG’s die je kunt spotten op onze wegen check je hieronder (klik op de foto’s voor meer).

C63 AMG met compressor á 730 pk



Deze C-klasse eet achterbanden als ontbijt.

CLA 45 AMG met een wrapje



Dankzij de wrap zal deze AMG voor de nodige draaiende nekken zorgen.

Brabus S65 van meer dan 300.000 euro



Men neme de dikste S AMG die er is en voorziet deze van tuning.

GLA 45 AMG Edition 1



Mooier? Mhaw. Wel een stuk opvallender.

C63 AMG Estate Weistec met meer dan 700 pk



Afgaande op de stickers maakt deze station gehakt van Lambo’s, Ferrari’s en Porsches.

Brabus GL B63S 700 Widestar



Als je een rijdende middelvinger zou moeten omschrijven dan komt deze GL behoorlijk dicht in de buurt.