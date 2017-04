6 Nederlandse BMW M’s die nog dikker werden uitgevoerd

In navolging van het AMG-lijstje gaat de eer vandaag naar opgedirkte BMW M GmbH producten.

Nederlandse eigenaren van een AMG ‘verfraaien’ hun bolide gretig, maar het BMW M-volk kan er ook wat van. Via Autojunk zien we de nodige uploads voorbijkomen van BMW M-producten met één of meerdere aanpassingen. Van een nieuw uitlaatsysteem tot een wrapje en van andere wielen tot een complete make-over van de auto. Het komt allemaal voorbij.

Naarmate de auto’s betaalbaarder worden vallen ze sneller ten prooi aan tuners. Zo is de M5 E60 erg populair om aan te pakken. Een uitlaatsysteem van bijvoorbeeld Eisenmann lijkt tot de basis ingrediënten te behoren als het gaat om het customizen van de auto. Ook de M3 E92 en zelfs de zakelijke M5 F10 (rijtest) moeten eraan geloven. Check hieronder 6 voorbeelden van Nederlandse M’s die een persoonlijke behandeling hebben gekregen. Klik op het plaatje om meer afbeeldingen te zien van de desbetreffende auto.

BMW M6 Gran Coupé met G-Power power

Deze gepeperde M6 heeft naar verluidt 740 pk dankzij een G-power kuur. Snelheden boven de 300 km/u aantikken is een koud kunstje met deze 6-serie.

BMW X6 M Hamann

Hoe maak je de X6 nóg lelijker? Hamann weet raad met deze opvallende bodykit.

BMW M4 op HRE’s

Deze zwarte M4 is nog agressiever door de gouden wielen van HRE.

BMW M5 F10

Een opvallende en supersnelle zakensedan? Niet deze aangepakte M5, die dankzij Akraprovic-pijpen ook nog voor een dikkere soundtrack zorgt.

BMW M3 E92

Deze zelf gecreëerde M3 GTS is klaar voor het circuit.

BMW M5 E60

Oranje boven met deze M5. Subtiel is hier niet het juiste woord.