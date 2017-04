6 redenen waarom 2017 het jaar van de Renault ZOE wordt

De Franse EV is prima keuze voor de (zakelijke) automobilist die wil overstappen naar een elektrische auto. We leggen je haarfijn uit waarom dat zo is.

1. 4% bijtelling

Zoals bekend zijn met ingang van 2017 de bijtellingspercentages voor vrijwel alle typen auto’s gelijkgetrokken. Alleen volledig elektrische auto’s als de Renault ZOE zitten momenteel in de 4%-categorie, auto’s met een andere aandrijflijn zitten automatisch in de 22%-categorie. Dat kan op jaarbasis natuurlijk forse besparingen opleveren voor de zakelijke rijder!

2. De vormgeving

Vooruitstrevende aandrijflijnen gaan niet zelden gepaard met een futuristisch uiterlijk. Renault heeft bij de vormgeving van de ZOE echter de balans weten te vinden tussen uiterst modern en gangbaar. Een representatieve auto dus, die op de juiste manier opvalt op de weg.

3. Actieradius

Range anxiety weerhoudt veel (zakelijke) automobilisten ervan om zich aan de elektrische auto te wagen. De ZOE heeft echter een actieradius van 400 km volgens de NEDC-cyclus. Dit komt neer op ongeveer 300 reële kilometers in de praktijk. Voor verreweg de meeste automobilisten in Nederland is dat ruim voldoende om van en naar het werk te komen.

4. De rust van elektrisch rijden

Dit puntje neigt misschien naar vloeken in de kerk, want stiekem houden we allemaal van brullende motoren en alles wat daarmee gepaard gaat. Toch biedt een EV als de ZOE dusdanig veel rust onderweg dat zelfs de meest verstokte petrolhead er wel aan verslingerd moet raken. Denk naast het geluid bijvoorbeeld ook aan het totale gebrek aan trillingen. Je moet het een keer ervaren om het te geloven, maar zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben!

5. De Renault ZOE is een betaalbare EV

Misschien wel de allerbelangrijkste reden om voor de ZOE te kiezen! EV’s zijn over het algemeen duurder dan hun equivalenten met een interne verbrandingsmotor. Renault heeft het echter voor elkaar weten te krijgen om de ZOE tegen een aantrekkelijke prijs in de showroom te kunnen zetten, hij is namelijk leverbaar vanaf 24.990 euro voor de Life batterijhuurversie met de nieuwe Z.E. 40 batterij. Bij een batterijhuurversie kies je ervoor om de auto aan te schaffen en de batterij te huren voor een bedrag vanaf 69 euro per maand. Je kunt de ZOE ook inclusief de batterij kopen, voor een vanaf prijs van 32.890 euro voor de ZOE Life versie.

6. Opladen is een fluitje van een cent

Nederland heeft inmiddels een aardige infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s op poten gezet, maar hoe zit het als je binnen Europa op vakantie wilt met je ZOE? Wees gerust. De speciale ZE TRIP en ZE PASS apps vertellen je precies waar je je ZOE kunt opladen. Bovendien is het mogelijk met de Z.E. Connect en My Z.E. Inter@ctive services op je telefoon informatie als het laadniveau, de verwachte resterende actieradius en andere zaken te checken, zodat je nooit voor onprettige verrassingen komt te staan.

7. Meer weten?

Dat kan! Check renault.nl/zoe.