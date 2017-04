6 tips om voordelig(er) te parkeren op een luchthaven

Parkeren op de luchthaven hoeft geen vermogen te kosten.

Dat gezegd hebbende: het kost je altijd wel een paar tientjes. In het vandaag gepubliceerde lenterapport van Vliegveldinfo blijkt dat parkeertarieven op luchthavens in Nederland, België en Duitsland nauwelijks zijn veranderd in vergelijking met het afgelopen jaar. Hieronder check je een aantal tips om zo voordelig mogelijk uit te zijn.

1. Boek online!

Dit is een belangrijke stap als het gaat om het besparen van kosten. Van tevoren een online reservering boeken scheelt gedoe op de luchthaven en is in de meeste gevallen een stuk voordeliger. Zo hanteert bijvoorbeeld Schiphol een parkeertarief van 55 euro voor drie dagen. Boek je dit online dan ben je ‘slechts’ 39 euro kwijt.

2. Hou aanbiedingen in de gaten

Regelmatig komen aanbieders met fikse kortingen op parkeerplekken. Het loont om het web af te speuren naar voordeeltjes. Vooral buiten de vakantieperiode stunten aanbieders nog wel eens met prijzen.

3. Reis buiten de vakantieperiode

Dit is geen mogelijkheid als je kids hebt die naar school gaan. Heb je hier echter niet mee te maken dan loont het om een trip te boeken in het voor- of naseizoen. Niet alleen zijn vakanties en vliegtickets voordeliger, maar ook parkeerplekken worden tegen een lager tarief aangeboden. Diverse luchthavens hanteren een flexibel tarief. In juli of augustus betaal je meer voor een parkeerplek dan in oktober.

4. Zoek naar aanbieders van parkeerplekken in de omgeving

Er zijn diverse bedrijfjes die in de omgeving van een luchthaven parkeerplekken aanbieden tegen een lager tarief. Via een valetservice brengt men je auto weg en heb je er geen omkijken naar. Let wel goed op. Diverse firma’s gaan NIET heel keurig om met je bolide. Het loont daarom om een dashcam aan te schaffen (HIER). Ook de kilometerstand van tevoren opschrijven kan geen kwaad. Deze service is aantrekkelijk als je met een vijfdehands Starlet komt aanzetten. Met een gloednieuwe 5-serie moet je zelf beslissen of je de ‘gok’ wil wagen.

5. Kijk ook eens over de grens

In Nederland en België is parkeren bij een luchthaven tamelijk duur. In Duitsland hanteert men doorgaans lagere tarieven. Combineer dit met een voordelige vliegticket en je kunt een stuk goedkoper uit zijn.

6. Overweeg openbaar vervoer (bonustip)

Wat je ook kunt doen is de auto thuislaten, of het voertuig parkeren bij een station. Met de trein is Schiphol prima bereikbaar. Hou wel rekening met vertragingen. De NS heeft niet een al te beste reputatie wat dat betreft en het is lullig om je vlucht te missen omdat je trein vertraging heeft.

