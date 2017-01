7 Jaar later: de nieuwste info over Muller en Saab

De ondernemer ligt onder vuur in Zweden, maar er is nog meer nieuws te melden omtrent het merk Saab.

Rechtszaak tegen Victor Muller

We beginnen bij het begin. Muller zit in de Zweedse penarie en niet zo’n beetje ook. De CEO van Spyker stond eerder terecht voor een belastingzaak, waarin hij werd vrijgesproken. Nu gaat het Zweedse openbaar ministerie een stap verder. Muller wordt met twee anderen beschuldigd van fraude, waarbij het vooral ging om belastingontduiking en het goochelen met de boekhouding. In het slechtste scenario mogen de drie maar liefst zes jaar brommen.

Uiteraard ligt dit alles in het verlengde van de aankoop van Saab door Spyker, wat vandaag exact zeven jaar geleden bekend werd gemaakt. Toeval bestaat niet! Het is de Zweedse autoriteiten momenteel te doen om de redenen achter het faillissement van Saab. LAT Management NV zou voor in totaal 7,5 miljoen euro aan facturen hebben gedeclareerd en daarmee zou in de boekhouding zijn gesjoemeld.

De bedragen werden als management fees overgemaakt naar meneer en mevrouw Muller. Volgens Muller, van huis uit fiscalist, is daar niks mis mee, maar het öpenbaar ministerie in Zweden ziet dat kennelijk anders en vermoedt fiscale hocus pocus. Het proces is gisteren begonnen en van wat we uit Zweedse media begrijpen ligt Muller regelmatig overhoop met de Officier van Justitie omdat ze het volstrekt oneens zijn met elkaar. Wordt vervolgd.

Saab en de verdwenen miljoenen

Nog een sappig verhaal uit Zweden. Ditmaal gaat het niet (per se) om Muller, maar om Saab Automobile Tools. Dit is één van de drie bedrijven die werden meegesleurd in het faillissement van Saab. Bij het faillissement zou omgerekend zo’n 15 miljoen euro onterecht naar de staatskas zijn gevloeid, zo bleek na nieuwe berekeningen.

Men wil nu dat het faillissement van dit Saab-onderdeel wordt teruggedraaid en dat het geld retour wordt gestort. De curator heeft hiertoe een verzoek ingediend bij de rechtbank. De rechter dient zich nu dus te buigen over de kwestie.

Dank aan Tim voor het tippen!