70 jaar Ferrari: scoor zelf een bijzonder model voor in huis

Dit is voor de echte fans.

Vorig jaar werd bekend dat de Italiaanse autofabrikant ter ere van haar 70-jarige bestaan met 350 speciaaltjes gaat komen. Amalgam, maker van schaalmodellen op een zeer gedetailleerd niveau, viert het feestje van Ferrari mee door met een eigen actie te komen.

Het bedrijf heeft 70 aan Ferrari verwante ontwerpen bedacht die kunnen worden toegepast om een modern model naar keuze. Er zijn vier tijdsperioden waar men uit kan kiezen. 1967 tot en met 1976, 1977 tot en met 1996, 1997 tot en met 2006 en 2007 tot en met 2017. Klik je bijvoorbeeld op 2007 tot en met 2017, dan krijg je 8 ontwerpen te zien uit die periode die je kunt toepassen op recente modellen van Ferrari. Zo kan de kleursamenstelling van een 458 Speciale A worden toegepast op modellen als de FF of een F12berlinetta, of de kleursamenstelling van een 458 Italia GT2 en ga zo maar door. In de gallery check je enkele voorbeelden.

Het gaat hier om een exclusieve actie van Amalgam en er zijn al diverse schaalmodellen verkocht. De gedetailleerde auto’s komen wel met een prijskaartje. Een 488 GTB in de kleurstelling van een 360 Challenge Stradale kost bijvoorbeeld 655 euro. De eerste exemplaren zullen vanaf juli worden geleverd. Een kijkje nemen doe je hier.