70 mensen vergiftigd op Belgische indoor kartbaan

Het ging behoorlijk mis op een splinternieuwe kartbaan in het Belgische Waver.

Wavre Indoor Karting is nog niet eens officieel geopend als we de Franstalige website goed hebben begrepen, maar toch ging het er gisteravond tijdens een privé-evenement mis. Maar liefst 70 mensen liepen een CO-vergiftiging op. Vijf personen raakten zwaar vergiftigd, vijf “lichtjes” en twaalf matig. Alle getroffen personen zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Hoewel een en ander nog niet bevestigd is, vermoedt men dat een defect met de afzuiginstallaties de oorzaak van het probleem is geweest. Daar wordt nog een onderzoek naar gedaan. De officiële opening van de kartbaan is voorlopig uitgesteld en de organisatie benadrukt dat eerdere privé-evenementen probleemloos zijn verlopen.

Inmiddels verkeert gelukkig geen enkel slachtoffer nog in levensgevaar. Koolmonoxidevergiftiging kan leiden tot vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Indien personen langere tijd aan het gas worden blootgesteld kunnen ze bewusteloos raken of zelfs komen te overlijden. Bizarre voorbeelden daarvan zagen we eerder al voorbijkomen, kijk HIER of DAAR maar eens.