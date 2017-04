71-jarige vrouw uit Nederland moet rijbewijs inleveren

...en dat alles na deze ietwat optimistische inhaalmanoeuvre.

Ze worden echt een gevaar op de weg, die oldtimers. Dan hebben we het niet over het soort van staal en rubber, maar van vlees en bloed. Vroeger waren schadestatistieken altijd voorspelbaar: jonge bestuurders (m/v) met weinig ervaring waarbij de hormonen nog door het lijf gieren waren pertinent de grootste brokkenpiloten. Tegenwoordig ondervindt deze groep echter sterke competitie van de massale hoeveelheid ouder wordende babyboomers in het land.

Wat er kan gebeuren als je deze kudde oudjes loslaat op de openbare weg zie je in onderstaande video, opgenomen door Be Nieboer uit het (niet echt) pittoreske Oude Pekela. Be was in zijn truck op weg en luisterde net naar een lidje van Maroon 5 op de radio toen hij geconfronteerd werd met een inhalende Mercedes C Klasse van de generatie W203. In de woorden van Be:

Goddomme!

Net als zijn voorganger in een Peugeot 208 (?) kon Be de zwarte Mercedes maar net ontwijken. Onderzoek wees uit dat er een 71-jarige vrouw uit Midden-Drenthe achter het stuur zat. Inmiddels is zij gehoord door het OM en is haar rijbewijs ingevorderd. Wat precies de omstandigheden zijn van de Max-eske manoeuvre is niet duidelijk, waarschijnlijk is de vrouw zelf ook erg geschrokken door de near-miss.

Maar zoals mijn rijinstructeur al zei toen ik een dikke tien jaar geleden opging voor het felbegeerde papiertje: pas op voor die grijze wolkjes boven de hoofdsteun als je de weg opgaat.

Image-Credit: Be Nieboer via Facebook