8 dingen die je moet weten voor de GP van China

Wie de ontwikkelingen niet op de voet volgt en zondag toch goed beslagen ten ijs wil komen heeft mazzel. In dit artikel praten we je namelijk bij over de race in Shanghai die dit weekend plaatsvindt.

1. Het baanontwerp is van Hermann Tilke

De rechterhand van Bernie Ecclestone ontwierp veel van de “nieuwe” circuits die heden ten dage op de kalender staan en de baan in Shanghai (open in 2004) is er daar eentje van. Meest interessant is de eerste bocht, een rechter doordraaier die onmiddellijk wordt gevolgd door een hele krappe linkerbocht. Zie de foto onder puntje 2. De vorm van het circuit is geïnspireerd op het Chinese karakter “shang”, dat staat voor “naar boven” of “oplopen”. Bovendien is shang het eerste deel van de naam Shanghai en daar ligt ook dit circuit.

2. Het langste rechte stuk van de kalender!

Goed nieuws voor de fans van het betere DRS-werk! Het lange rechte stuk van dit circuit heeft een lengte van 1.170 meter en is daarmee langer dan de rechte stukken op Monza en het circuit in Mexico. Niet voor niks dus dat de Chinese GP van 2016 de race was met de meeste inhaalacties ooit. Toen werd maar liefst 161 maal van positie gewisseld, meer info vind je HIER. Op dit stuk werden voorheen snelheden gehaald van rond de 340 km/u. We verwachten dat de Vmax dit jaar wat lager uitvalt door de bredere auto’s die meer luchtweerstand hebben.

3. Het ronderecord staat op naam van Schumacher

Het zal weinig verbazing wekken, maar ook het ronderecord op deze baan stamt uit 2004, wat over het algemeen wordt beschouwd als het snelste F1-jaar ooit. Schumacher rondde het circuit in Shanghai met z’n Ferrari destijds in 1:32,238 min. De snelste ronde werd vorig jaar gereden door Hülkenberg met 1:39,824 min. Ga er dus maar van uit dat de auto’s van dit jaar niet bij het record van Schumi in de buurt komen.

4. Regen, regen en nog eens regen

De eerste vrije trainingen vielen vandaag al voor een groot deel in het water. Naar verwachting is het morgen de hele dag droog en komt zelfs het zonnetje tevoorschijn. Zondagochtend en -avond gaan de hemelsluizen weer open als we de Chinese neef van Erwin Kroll mogen geloven. Eerder vandaag schreven we dat dat mogelijk consequenties heeft voor de dag waarop de race wordt verreden, maar een woordvoerder van de FIA heeft verklaard dat er vooralsnog geen sprake van is dat de race een dagje naar voren wordt geschoven.

Lewis Hamilton postte een foto van het verregende rechte stuk op Snapchat, zie hieronder.

5. DRS-zones

Tijdens de race kunnen de coureurs (mits de (weers-)omstandigheden dat toelaten) tweemaal per rondje hun achtervleugel openzetten. Het rechte stuk bij start/finish is één van die plekken, de andere is het nog langere rechte stuk.

6. De races van Verstappen in China

Verstappen heeft tot dusver alleen met z’n Toro Rosso’s in China geracet dus heel veel nut heeft het niet om terug te kijken, maar de Nederlander heeft mooie dingen laten zien in Shanghai. In 2015 gaf Max zijn visitekaartje af met enkele hondsbrutale inhaalacties. Helaas gooide een kapotte Renault-motor vlak voor het einde van de race roet in het eten. Verstappen reed op dat moment in de punten.

In 2016 kwam Verstappen met name in de slotfase van de race sterk voor de dag. De Nederlander verwees vlak voor de finish niet alleen ex-teamgenoot Sainz een plekje terug, maar ook Bottas moest eraan geloven. Max finishte deze race op een nette P8.

7. Hamilton is the man to beat

LH44 trok in Shanghai maar liefst vier maal aan het langste eind. Hij won in 2008, 2011, 2014 en 2015. Rosberg (2012 en 2016) en Alonso (2005 en 2013) wonnen elk twee keer. Hamilton blijft de komende jaren dus nog even recordhouder aangezien Rosberg met een cocktail op het strand ligt en de McLaren van Alonso niet vooruit te branden is. Vettel was slechts één keer de beste in China, hij won in 2009. Van het huidige veld heeft verder alleen Raikkonen ooit gewonnen in Shanghai, dat was in zijn kampioensjaar 2007.

8. Wanneer op de buis?

Ouderwets voorbeschouwen met Rob Kamphues en z’n maatjes kan vanaf zondagochtend 7:00 op Ziggosport. De race gaat van start om 8:00 Nederlandse tijd. Wie ook de kwalificatie mee wil pikken zit morgenochtend (zaterdag dus) om 8:30 klaar. De kwalificatietraining gaat van start om 9:00 Nederlandse tijd. Wie geen Ziggo-abonnee is vindt HIER meer mogelijkheden om alsnog de race te kunnen bekijken.