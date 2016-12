8 onopvallende occasions met een V8

Onopvallend is natuurlijk een rekbaar begrip, de échte liefhebber weet waar hij mee van doen heeft.

Acht is beter dan zes, zoveel moge duidelijk zijn. Met de huidige downsize-trent blijven de achtcilinders helaas veelal voorbehouden aan de écht snelle versies en die krijgen dan direct ook zo’n opzichtig spoilerpakket mee. Gelukkig zijn er op de tweedehandsmarkt voldoende occasions te vinden die een achtpitter combineren met een ingetogen uiterlijk dat een vier- of zescilinder doet vermoeden.

BMW 535i (1997) – € 4.500

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, een ogenlijkschijnlijk keurige E39 van een fiscaal vriendelijk bouwjaar, met slechts 135.000 km op de teller, de fraaie originele koplampen en onder de kap een verrassing van acht cilinders. Met 245 pk is de 3.5 V8 niet overdreven krachtig, maar maakt van deze E39 wel een ultieme autobahncruiser.

Volkswagen Passat 4.0 W8 Variant (2001) – € 6.940

Een Passat W8 herkeen je doorgaan alleen aan de afwijkende BBS-wielen, maar die zijn bij dit exemplaar vervangen door misschien nog wel onopvallendere wielen. Vier uitlaatpijpjes blijven over als enige aanwijzing, want ook naar een typeplaatje zoek je tevergeefs. De achtcilinder in W-vorm is goed voor 275 pk.

Daimler Saloon 2.5 V8 (1966) – € 19.950

Jaguar is van oudsher een merk met zes-in-lijn motoren. Ze winnen er diverse malen Le Mans mee en tot de komst van de XJ en E-Type V12 is de l6 het enige wat je kunt krijgen in de diverse modellen. Pas in de jaren ’90 luidt de komst van de XJ308 het V8-tijdperk in. Toch is er altijd weer die ene uitzondering en die komt in dit geval bij dochtermerk Daimler vandaan. Zij bouwen de schitterende Mark II ook onder eigen naam, maar vervangen de 2.4, 3.4 of 3.8 l6 voor een piepkleine V8 met een slagvolume van 2.5 liter. Niet voor de prestaties, maar juist om de sportieve Mark II wat comfortabeler en rustiger van karakter te maken. Destijds duurder dan de Jag, nu een stukje goedkoper.

Audi A6 4.2 quattro (1999) – € 4.945

Denk je aan een Audi A6 met 4.2 V8, dan denk je bij deze generatie vermoedelijk al snel aan de S6 of RS6. Toch was het blok ook in de ‘gewone’ A6 leverbaar, die zeker in het groen en voor een bosje gefotografeerd allerminst opvalt. Van binnen is dat anders, daar valt de auto juist op door zijn knalgroene interieur. Moet je smaak zijn… LPG is fijn voor de brandstofkosten, maar de wegenbelasting is niet mals.

Land Rover 110 V8 (1985) – € 22.950

British Leyland lepelde de Rover 3.5 V8, een afgeleide van een Buick-motor uit de jaren ’50- overal in. Van de compacte Rover P6 via de MGB tot aan de Land Rover 90 en 110, vanaf 1990 beter bekend als Defender. Met 116 pk verreweg de minst vermogende uit deze lijst, maar het heerlijke V8 geluid bereikt bijna ongefilterd je oren in dit weinig comfortabele, maar oh zo legendarische bakbeest.

Mercedes-Benz E 500 (2009) – € 32.950

Mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje, met zijn 5.5 liter V8 met 387 pk en een uiterst gedistingeerd voorkomen. Niks doet vermoeden dat deze statige E-Klasse in 5,5 seconden naar de honderd beukt. Gelukkig is dit exemplaar ook niet voorzien van een AMG-pakket of dikke wielen, zelfs de kleur is saai en onopvallend!

Volvo S80 V8 (2007) – € 11.990

Kijk eens wat een keurige Volvo! De kilometerstand is wat hoog, maar dat is een occasie-Volvo niet vreemd. Het gaat natuurlijk om de traktatie onder de kap, een compacte V8, ontworpen door de kunstenaars van Yamaha. De 4.4 heeft een vermogen van 315 pk, genoeg voor 0-100 in 6 seconden en een top van 260 km/u.

MGB GT V8 (1975) – € 14.500

Ik haalde hem al even aan bij de Land Rover 110, want onder de kap van deze kleine MGB gaat dezelfde V8 schuil als in de LaRo. Hoewel het vermogen van 136 pk wat tegenvalt, is de aluminium V8 een kleine 20 kilo lichter dan de gietijzeren 1.8 l4 in de gewone MGB GT…