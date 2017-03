800 pk in een dakloze BMW M6, wie durft?

Bescheiden als we zijn vonden we 560 pk en 680 Nm uit een standaard M6 eigenlijk wel genoeg. G-Power denkt daar anders over en schroeft een paar enorme turbo's op de V8 in de neus.

Het resultaat: 800 pk en 1.050 Nm! Of de transmissie al dat koppel leuk vindt valt te bezien, maar 0-200 km/u duurt met dit vermogen slechts 9,8 tellen. De topsnelheid bedraagt 330 km/u na het deactiveren van de begrenzer. Er is trouwens wel een en ander voor nodig om zoveel pk’s uit de V8 te halen.

Zo werden er grotere turbo’s op het blok geschroefd, kreeg de M6 Cabrio een titanium uitlaatsysteem en werd de ECU uiteraard opnieuw geprogrammeerd. Daarnaast levert G-Power een setje nieuwe veerpoten omdat het wel zo fijn is als je ook op snelheid de hoek om kunt en vanzelfsprekend mag een setje 21 inchers niet ontbreken.

Prijzen? Hebben we! Een setje nieuwe turbo’s alleen al kost 3.850 euro, het verwijderen van de snelheidsbegrenzer kost 668 euro, het hele uitlaatsysteem kost inclusief nieuwe katalysators 10.539 euro, wielen en banden mogen mee voor 7.649 euro en de vering maakt je 2.376 euro lichter. Vergeten we nog de verse enen en nullen voor de ECU: kost je 4.550 euro. En daar komen dan nog de kosten van de kapper bij, want met deze M6 zit je coiffure in no-time door de war.