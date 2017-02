Deze oude Camaro kreeg een pittig Mexicaans sausje

Heel misschien is die muur toch niet zo'n slecht idee.

Als kersvers ‘merk’ kun je natuurlijk van scratch beginnen, je kunt ook gewoon een bestaande auto als basis nemen. Dat laatste doet SR Motors en die basis is in dit geval een stokoude Chevrolet Camaro. Een fraaie klassiekers onderhand, maar dat weerhield de nieuwe Mexicaanse toko er niet van de auto te updaten met moderne zaken.

De basisvorm van de tweede generatie Camaro is nog altijd goed te herkenen, maar zowel front als achterkant werden opnieuw ontworpen. Ook en profil verraden (behalve de zichtbare veranderingen aan voor- en achterzijde) de moderne spiegels en hoekig getekende skirts met sidepipes dat we hier niet met een standaard Camaro van doen hebben.

SR Motors is helaas erg terughoudend in hun informatievoorziening dus blijft het gissen naar het gene onder de motorkap. Kijk niet raar op als daaronder een betrekkelijk moderne LS7 V8 schuil gaat. Wat de Mexicanen met het interieur van de Camaro hebben gedaan is evenmin bekend. Wel weten we dat ze meteen stevig doorpakken, want op hun instagram-account zien we onder andere een Mustang en een Datsun 280Z die dezelfde treatment krijgen. Daarnaast kunnen we op termijn ook een gerestomodde Mercedes uit ’64 en een Chevy uit ’48 verwachten.

Grote vraag is, willen we dat eigenlijk wel? Moeten we ons lijstje met 11 geslaagde restomods uitbreiden naar 12 of mogen ze deze creatie wat jou betreft beter in Mexico laten?