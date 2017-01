96% van de verkeersboetes werd je aangesmeerd door:

A. Oom agent B. Sebastian Vettel C. Camera's

2016 was een lekker jaar voor de boetepot. Er werden namelijk 9.437.717 verkeersovertredingen geconstateerd. Denk daarbij aan het meepakken van een rood licht, fout parkeren, bellen in de auto en natuurlijk aan te hard rijden. Maar liefst 9.080.173 van deze overtredingen werden geconstateerd middels kentekenregistraties. Effe vergelijken met het 2015. Toen werden 7.968.912 boetes opgelegd en daarvan werden 7.727.170 overtredingen met kentekenregistratie vastgesteld.

We moeten er wel eerlijk bij vermelden dat het aantal staande houdingen toenam van 241.742 gevallen in 2015 naar 357.544 stuks in 2016. Legt u zelf even de link met etnische profilering, voordat wij allerlei politieke clubjes op ons dak krijgen? Het gemiddelde boetebedrag lag in 2016 op 75,06 euro. Een vergelijking met 2015 is helaas niet mogelijk, maar wel weten we dat de gemiddelde boete voor te hard rijden is vastgesteld op 58,11 euro.

Daarmee slaan we meteen een bruggetje naar de populairste boete. Van de 9,5 miljoen prenten waren 7.972.245 stuks opgelegd wegens overschrijding van de maximumsnelheid, ondanks beweringen van het IWO. Hiervan werden 2.212.592 snelheidsduivels gesnapt middels trajectcontroles en 4.067.291 overtreders waren de sjaak dankzij flitspalen.