99% zeker: Wehrlein heeft een stoeltje voor 2017

Grote vraag: waar dan?

Flauw antwoord: in de woonkamer. Zo kan ‘ie wel weer! Pascal Wehrlein werd als Mercedes-protegĂ© in verband gebracht met diezelfde renstal, dat na het vertrek van Rosberg met een lege auto zit. Wehrlein heeft naar het oordeel van Das Haus echter niet genoeg ervaring om zich teamgenoot van Lewis Hamilton te mogen noemen. Bovendien zou de Duitser zich apart gedragen tegenover het personeel.

Na een jaartje Manor was het voor Wehrlein afwachten wat de toekomst ging brengen. Het Mercedes-stoeltje gaat zeer waarschijnlijk naar Valtteri Bottas, wiens plekje bij Williams weer door Felipe Massa wordt opgevuld. Wehrlein zou tegelijkertijd verkassen naar Sauber om daar teamgenoot te worden van Marcus Ericsson.

Als we autosport.com moeten geloven is de deal zo goed als rond en worden de komende dagen nog enkele contractuele plooien gladgestreken. Voor Wehrlein lijkt het niet echt een stapje voorwaarts. Aan de andere kant: als hij zich in een mindere auto bewijst, zal Mercedes over een jaar of wat ongetwijfeld klaarstaan met een vet contract in de handjes.