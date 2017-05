Aanschouw de BMW M240i M Performance Edition

Het trainingspakje voor de vernieuwde 2 Serie oogt lekker vet.

BMW lanceerde onlangs de opgefriste BMW 1 & 2 Serie, maar ging daarbij zo subtiel te werk dat het zelf maar een vergelijkingsplaatje met uitleg naar ons opstuurde. Kunt u allemaal hier teruglezen. Wat we nog niet hadden gezien was de BMW M240i M Performance Edition, maar die hebben ze nu ook voor je.

Motorisch is er weinig veranderd: de zes-in-lijn blijft in de M Performance Edition gewoon 340 pk leveren, dankzij M Performance TwinPower Turbo Technologie. Het sprintje naar de 100 mag daardoor in 4,4 seconden geslecht worden, terwijl de topsnelheid wordt bepaald door de software: bij 250 is het basta. Een handbak is leverbaar, alsmede de achttraps Steptronic. Kies je voor het optionele xDrive dan krijg je standaard de automaat, maar waarom je voor vierwielaandrijving zou kiezen bij een auto als deze is mij een raadsel.

Het uiterlijk vertoon is waar je een auto als deze voor koopt. Of het feit dat er maar 750 van gebouwd gaan worden, waarmee de M240i M Performance Edition zeldzamer is dan z’n grote broer, de M2 (rijtest). Maar dat uiterlijk vertoon, laten we het daar eens over hebben. We hebben onder andere te maken met speciale 19 inch wielen, afgelakt in Orbit Grey. Verder zien we speciale Air Guides, een splitter en een andere voorbumper met matzwarte spoilerlip. Ook de nieren zijn volledig zwart uitgevoerd. Via de nieuwe dorpellijsten komen we aan de achterzijde waar we een deels gespoten diffuser, koolstofvezel spoiler en een koolstofvezel uitlaatsierstuk met M-logo aantreffen. Ook de spiegelkappen zijn in koolstofvezel uitgevoerd.

De koolstofvezel en zwarte accenten contrasteren fijn met het Alpine White lakwerk, dat standaard is op deze uitvoering. Liever een andere kleur of slechts een deel van de spulletjes op je auto? Dan kan je natuurlijk alle onderdelen ook gewoon los bestellen.