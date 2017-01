Aanschouw de opgefriste Jaguar F-Type

Geen radicale wijzigingen voor deze lekkere Brit.

Jaguar heeft het doek getrokken van de nieuwe F-Type. De verschillen tussen de MY2018 F-Type en het vorige model zijn te verwaarlozen. Qua uiterlijk kun je de opgefriste Jag herkennen aan nieuw bumperwerk en nieuwe LED koplampen en achterlichten. In het interieur is gekozen voor nieuwe, lichtere stoelen. Deze snoepen volgens Jaguar meer dan acht kilo van het totaalgewicht. Verder introduceert de Britse autofabrikant het R-Dynamic pakketje voor de V6 F-Type. Met dit pakket krijgt je F-Type 19 of 20 inch velgen en zwarte details op de bumpers en motorkap.

Wel écht nieuw is de F-Type Sport 400. Deze uitvoering is tijdelijk te bestellen en plaatst zich boven de F-Type S, maar onder de F-Type R. De Sport 400 beschikt standaard over een mechanische sper, het Super Performance remsysteem van Jaguar, 20-inch Dark Satin Grey wielen en de nodige Sport 400 badges. Deze speciale variant zal alleen dit modeljaar te koop zijn. Onder de kap ligt de supercharged 3.0 V6 met 400 pk.

Op het gebied van motoriseringen en vermogens is er niets veranderd. Nog steeds 340 of 380 pk (S) voor de V6-varianten en 550 pk (R) of 575 pk (SVR) voor de V8. De opgefriste F-Type kan vanaf dit kwartaal worden besteld. Prijzen zijn nog niet bekend.