Aanschouw! De Tesla Model 3 van alle kanten

Eindelijk kunnen we eens in alle rust de nieuwe elektrische auto van Tesla goed observeren.

Nog steeds heeft Tesla niet het doek getrokken van de productievariant van de Model 3. Dit witte prototype geeft echter een goede indruk. Tot nu toe moesten we het doen met studioplaatjes, vage foto’s of een kort filmpje. Dankzij de witte kleur en de scherpe foto’s krijg je een goede indruk wat je kunt kunt verwachten.

Oneerbiedig gezegd is de Model 3 qua uiterlijk een gekrompen versie van de Model S. Veel designelementen van zijn grote broer zijn meegenomen op dit model. Niet dat dit erg is, de Model S is immers een zeer geslaagde sedan.

De eerste twee foto’s zijn afkomstig van een draadje op Reddit. De laatste foto is van een Electrek-lezer. Elon Musk zal deze zomer het doek trekken van de productieversie van de Model 3. Voor zover bekend loopt Tesla op schema en zal de productie over een niet al te lange tijd van start gaan.