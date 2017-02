Aantal alcoholcontroles drastisch gedaald dankzij terrorisme

De terreur die ons allen in zijn greep houdt, houdt ook de politie zozeer bezig dat ze geen tijd meer hebben voor alcoholcontroles.

De cijfers die de NOS lospeuterde dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) liegen er niet om. In 2013 werden er nog 6.025 alcoholcontroles uitgevoerd, vorig jaar waren het er nog slechts 3.097. Politieman Egbert-Jan van Hasselt zegt dat dit onder andere te maken heeft met een gebrek aan capaciteit, dat ontstaat dankzij de terreur en alle migranten. Doordat de politie zich bezig moet houden met deze kwesties, blijft er minder blauw op straat over om mensen met een stuk in de kraag in de kraag te vatten.

Los van deze ietwat ontnuchterende verklaring, geeft de politie echter nog een reden op voor de teloorgang van het aantal controles. De laatste jaren doen ze namelijk steeds minder fuikcontroles. De pakkans zou bij dat soort controles minimaal zijn, omdat de oplettende burgers elkaar via de sociale media op de hoogte houden van waar de platte petten staan. Maar één procent van de bestuurders blijkt bij dit soort controles gedronken te hebben. Volgens van Hasselt is het beter om gericht te controleren op mensen die zich slingerend over ’s heeren wegen bewegen.

Toch zijn verschillende politici geschokt door de bevindingen en hebben ze kersvers minister van Justitie Stef Blok ter verantwoording geroepen. Het terugdringen van het gebruik van alcohol in het verkeer is immers een speerpunt van het kabinet. De laatste tijd zijn er echter juist verontrustende zaken gebeurd op dit vlak, zoals het afschaffen van het alcoholslot. Hoog tijd dus om harde vragen te stellen.