AB-lezer krijgt geweldig cadeau, wil er snel vanaf

Van je vrienden moet je het hebben.

Eigenlijk past het niet om een gegeven paard in de bek te krijgen, maar dat is precies wat AB-lezer @gtrolo doet. De reislustige reaguurder had eigenlijk gehoopt een reisje naar Ibiza te krijgen van zijn matties, om een of andere reden. De matties in kwestie vonden het echter grappiger om @gtrolo in plaats van een reis naar Ibiza een Seat Ibiza cadeau te doen, inclusief een caravan.

De kersverse Ibiza-eigenaar ziet er echter geen heil in om met zijn twee nieuwe aanwinsten naar een camping in de Ardennen te togen. Hij wil gewoon naar het magische eiland en anders niks. Daarom heeft hij ons een noodkreet gestuurd om de Ibiza in de spotlights te zetten, in de hoop dat iemand het ding wil kopen voor weinig. Maar als er geld geboden moet worden, willen we natuurlijk wel zeker weten waar we precies over praten.

Gelukkig heeft Caravan-hater @gtrolo een advertentie gemaakt waar een en ander te lezen valt over de staat van deze twee cadeau’s van formaat. De Ibiza is naar verluidt in rijdende conditie. Naast de hilarische voorbumper zit er namelijk ook een APK op tot juli van dit jaar. Om een of andere reden is de auto echter voorzien van wat lijkt op witte stopverf. Samen met de ‘whitewall’ banden moet dat een beetje je ding zijn.

De caravan is er helaas (nog) slechter aan toe dan de kleine Seat. De gebreken zijn hieronder opgesomd:

Geen achterlichtem

Kapotte disselbak

Oud ondergoed tussen de banken

Plafond valt achter in je nek als je binnen durft te stappen

Er zit zoveel schimmel binnen dan je gaat twijfelen of het schimmel is of toch niet een fotobehang met schimmelmotief

De dissel hendel doet het niet, alleen als je deze met een grote zwerfkei los slaat kun je ham afkoppelen

De deur klemt een beetje maar 2x trappen met schoenmaat 45 en hij kan gewoon open

Onderste gedeelte van de deur is apart te openen (sinds gister trouwens, nadat de andere helft afbrak)

Die zwerfkei die je nodig hebt voor de dissel heeft iemand eerst door de voorruit gegooid blijkbaar want die voorruit is er niet meer

Het hout is zo rot dat je er simpel een vouwcaravan van kan maken door gewoon met paar vingers op het dak te duwen

De vraagprijs van de combinatie is 250 Euro, maar het hoogste bod tot nu toe staat op 75 Euro. Je krijgt de koopwaar dus praktisch cadeau. Of moet @gtrolo je geld toe geven voordat je hem deze combo uit handen neemt? Laat het weten, in de comments.