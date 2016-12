AB-lezer vertelt hoe het is om een Ferrari te bezitten

Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Of toch niet?

Zoals velen van jullie wellicht zullen weten, zijn wij in het bezit van een Ferrari F430 Spider. Daarmee is er een grote droom van mij in vervulling gegaan aangezien ik al sinds jaar en dag groot fan ben van de ‘prancing horse’ uit Maranello. Maar hoe is het zo gekomen dat er gekozen werd voor een F430 Spider? Daarvoor neem ik jullie even mee terug naar juni van dit jaar (2016).

Er heeft een lange tijd geen echte ‘funauto’ bij ons voor de deur gestaan en na een tijdje begon het bloed toch te kruipen waar het niet gaan kan. Zodoende werd er een zoektocht gestart. Deze auto moest aan bepaalde eisen voldoen, namelijk:

– Cabriolet

– Ruim voldoende vermogen

– Exclusief

– Redelijk betrouwbaar

– Plaats voor 4 personen (ja, echt)

– Toch wel een goede investering

Het laatste puntje zal ik even kort toelichten. Het plan was allesbehalve om een mooie sportauto te kopen om die vervolgens stof te laten happen in de garage en te hopen dat hij zou gaan stijgen in waarde. De bedoeling was om er juist veel mee te gaan rijden –op het moment van schrijven is de kilometerteller van 47.000 naar 59.000 gegaan- maar toch een minimale afschrijving te hebben.

Met deze punten in het achterhoofd zijn we de zoektocht begonnen. Hierbij heeft van alles de revue gepasseerd en na veel hoofdpijn werd het volgende lijstje met vijf kanshebbers samengesteld:

– Ford Mustang 5.0 V8 Convertible

– Aston Martin DB7 Volante

– Aston Martin DB9 Volante

– Maserati GranCabrio

– Ferrari California

Er werd vervolgens gezocht naar deze auto’s om ze nader te bekijken en te testrijden. Een witte Ford Mustang werd gevonden, die te koop stond in Rotterdam. Deze auto werd in opdracht van de eigenaar in de verkoop gedaan bij een autozaak. Echter, de twee zaterdagen dat wij langs kwamen om te gaan kijken, werden we teleurgesteld door het feit dat de eigenaar er mee aan het rijden was. Hierdoor hebben we besloten om verder te gaan kijken.

De volgende kanshebber was de Aston Martin DB7 Volante. Bij deze auto heb ik de hulp ingeschakeld van mede-Autoblogger @e34m5touring -die een prachtige DB7 Volante in Amerika heeft staan- en van @willeme, de wandelende Wikipedia voor wat betreft autokennis. Deze twee heren hebben mij uitstekend geholpen met waar ik op moet letten bij de aanschaf van een Aston Martin DB7 Volante. Dat zag er allemaal heel erg aantrekkelijk uit en met een goed gevoel reisden we af naar de desbetreffende auto. Maar na nadere inspectie werd het hem toch niet voor ons. Het gaf ons niet het ‘WOW-gevoel’. Ook de testrit kon ons dat gevoel niet overbrengen. En daarmee was de DB7 Volante geen kanshebber meer.

Kort daarna werd er een afspraak gemaakt bij Kroymans Hilversum, die een fraaie Ferrari California hadden staan. De dag kon niet beter gepland worden, het was schitterend zomerweer. Na een heel warm welkom door desbetreffende verkoper en een lekkere kop koffie stond de California klaar voor een testrit. Maar er was iets. En dat was een auto die ook te koop stond bij Kroymans, maar lang niet aan alle eisen voldeed. Maar goed, laten we eerst maar eens de testrit afwachten in de California. En dat viel natuurlijk alles behalve tegen. Het was een goed rijdende auto die fantastisch klonk, en ook luxe en ruim genoeg is voor een lange vakantierit. Maar de California greep me niet, hij pakte me niet. Althans, niet zoals het zou moeten. Niet voldoende zodat ik hem zou kopen. En zo was ook de California geen kanshebber meer.

Eenmaal terug van de testrit moesten we toch even kijken naar de andere auto die ons zo bezig hield. Jullie raden het vast al, dat was de Ferrari F430 Spider. Man, wat stond hij er mooi bij. En wat was hij mooi rood (Rosso Scuderia). Hij heeft een middenmotor met meer vermogen dan de California, dus ook nog eens sneller! Hij was zelfs goedkoper! Maar wat hij niet had was plek voor vier personen, één van de eisen die we stelden. Tóch maar even gaan zitten, even voelen. De zitpositie was perfect. Ik zat prettiger in de F430 dan in de California. Na wikken en wegen toch maar een testrit aangevraagd en dat kon, als we eventjes geduld hadden. “Geen probleem, dan drinken we nog even zo’n lekkere kop koffie.” Na een kwartier stond de auto buiten te wachten voor een ritje. Ik heb het nog nooit zo snel gehad, maar nog voordat ik het terrein van Kroymans had verlaten dacht ik: “dit is hem, dit gaat hem worden. Dan maar geen plek voor vier personen”. De Maserati GranCabrio en de Aston Martin DB9 Volante werden vergeten. Deze wil ik.

Na een testrit van een klein half uurtje kwamen we weer aan bij de dealer en we moesten maar eens om de tafel. Na nog geen vijf minuten werden de handen geschud, er was een deal! Een golf van adrenaline gierde door mijn lichaam en mijn nekharen sprongen overeind. Er is zojuist een Ferrari aangeschaft. Er was alleen echter een kleine maar. Exact een week later gingen we op vakantie naar Kroatië en deze auto MOEST mijn vervoer gaan worden. Kon Kroymans dat voor elkaar krijgen? “Geen enkel probleem” klonk het uit de keel van de verkoper. En zo geschiedde. Een dag voor vertrek naar Kroatië was het ‘pickup-day’. Alles was tot in de puntjes verzorgd. De auto stond er nog mooier bij dan hoe hij in de showroom stond. Wat een klasse en wat een service. Nog veel meer dan je zou verwachten. Na een dik uur van uitleg en service mochten we naar huis. Het is onbeschrijfelijk wat voor gevoel dat geeft. Helaas kwam het water met bakken uit de hemel dus het kapje bleef dicht. Maar dat kon het plezier en het trotse gevoel niet drukken.

Een dag later was het dan zo ver, de rit naar Kroatië werd ingezet. Van tevoren werd er al ingecalculeerd dat we een overnachting moesten pakken. Vanaf onze woonplaats naar de eindbestemming was het bijna 1700 kilometer en dat is lang. Zeker als er geen cruise-control aan boord is. Na twee dagen rijden, heel veel tanken, heel veel bekijks te hebben en met mensen gepraat te hebben bij de tol en tankstations, bereikten we onze eindbestemming. We waren in extase want prachtige, bochtige wegen waren er in overvloed. Dit zou een prachtige vakantie worden. En dat werd het. Ik heb weinig strand en zee gezien, maar juist veel gereden. De auto heeft een hoop kilometers gemaakt in Kroatië en kreeg vaak op zijn donder, maar hij gaf geen enkele krimp. Zonder slag of stoot reden we over de mooiste wegen en zonder gedoe kwamen we na twee weken weer veilig en wel thuis. In totaal is er bijna 7.000 kilometer afgelegd tijdens de vakantie. Werelds!

Maar hoe is het om een Ferrari te bezitten? In één woord: geweldig! Elke keer zoek je een reden om de auto te pakken. Elk ritje dat je in vijf minuten kan maken, doe je in een half uur. Even over de rondweg rijden richting het aquaduct. Beeld het je even in. Je nadert het aquaduct. Gas los, twee keer terugschakelen en op het juiste moment vol het gas er op. Je voelt de 4,3 liter grote V8 zijn 489 paarden op de achterwielen leveren en de auto accelereert als een dolle. De naald van de toerenteller reikt naar zijn maximale aantal toeren van 8300 en je moet schakelen via de F1-transmissie. De bak schakelt ruw naar zijn drie, er volgt een flinke klap in je rug en de acceleratie zet voort. Onder het aquaduct reikt de toerenteller naar de 8000 TPM en het geluid overdondert je. Het onweert in het aquaduct. Je gaat er onderdoor en je moet remmen voor verkeer. Je wil maar 1 ding en dat is nog een keer. Net na het aquaduct komt er een rotonde en die neem je volledig zodat je weer terug gaat. Je rijd zachtjes en je hoopt dat niemand voor je komt te zitten. Dat gebeurt niet en dus heb je vrij baan. Je rijd nog steeds rustig want je wil vol gas door het aquaduct. Je zet de bak in zijn twee, je wacht op het juiste moment. En dan is hij daar. Je stampt je rechtervoet naar beneden. Je hoort de motor werken, je voelt de cilinders beuken en je hoort een hard geluid uit de vier uitlaatpijpen komen. Het klinkt als muziek. Het klinkt als het meesterstuk van Andre Rieu gemixt met het hardste nummer van Korn. Het is heel kinderachtig maar het verveeld nooit. Af en toe voel ik me best schuldig voor de wandelaars en de fietsers die door het aquaduct gaan en dan bedenk je je dat je huiswaarts moet gaan…

Doordeweeks zit ik vaak het weer in de gaten te houden in de hoop dat het in het weekend goed is. Een graad of 10 is al voldoende en mijn weekend is volgeboekt. Op zaterdagochtend sta ik dan vaak extra vroeg op zodat het lekker rustig is en ik zorgeloos kan rijden over de mooie, kronkelende wegen die Friesland rijk is. Ik rij dan echt veel, zonder ook maar een bestemming te hebben. Uiteraard moet de auto eens tanken en ikzelf moet dan ook wel eens bijkomen. Bij tankstations krijgt de auto erg veel aandacht. Van achtjarige jochies tot 16 jarige pubers en van 16 jarige pubers tot volwassen mensen. Even op de foto zetten, sommigen vragen zelfs of ze er even in mogen zitten. Negen van de tien keer zeg ik ja, ik vind dat namelijk leuk. Ik deel graag mijn passie met andere mensen en voor ik het weet zijn we een kwartier verder. Op zondag herhalen we vrolijk dit tafereel en we sluiten het weekend af met een grote wasbeurt.

Hoe zijn de running cost, zo vraag je je af? Die liggen uiteraard hoger dan bij een Volkswagen Passat, Mercedes E-klasse of Seat Ibiza. Maar daar hou je rekening mee bij de aanschaf van zo’n auto. Je weet als je af en toe flink aan het stampen bent, dat de achterbanden vrij snel aan vervanging toe zijn. Ondertussen ligt er alweer een nieuw setje onder en dat komt niet omdat de oude nou zo slecht waren of snel gesleten zijn. Onlangs heeft de auto, naast nieuwe achterbanden, ook een servicebeurt gehad. De kosten hiervan zijn me ontzettend mee gaan vallen. Helaas zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet zo blijven. Er komt een keer een moment dat de remblokken en remschijven aan vervanging toe zijn en dat de koppeling gecheckt moet worden en wellicht eens vervangen aangezien dat een zwak punt is van deze auto. Dit is van te voren allemaal ingecalculeerd en wanneer het zo ver is zal het allemaal direct gebeuren en daar zullen we niet om rouwen. Van hoge rekeningen zullen we niet schrikken, het hoort er nou eenmaal bij.

Terugkomend op de vraag van hierboven, het hebben van de zaak is het einde van het vermaak? Nee, zeker niet. De zoektocht naar deze auto was leuk, enerverend, spannend maar toch ook heel kort. Het kopen van de auto was minstens zo mooi, zo niet mooier. Het bezitten van de auto is het allermooist en dat is hetgeen wat telt. Ben je in staat je droomauto te kopen? Doe het! Om @svenka_aeroplan_ab te citeren: het leven is tekort om saaie auto’s te rijden. En zo is het maar net.

Deze gastbijdrage is geschreven door @viezefreddyw