Absolute Hammer! Nieuwe BMW M5 krijgt Drift Mode

Je dacht dat de nieuwe M5 dankzij AWD een soort saaie Audi RS zou worden? Think again!

De geruchten dat ‘ie zou komen gaan al rond sinds 2011, maar tot op heden bleef het daar bij: een M5 met vierwielaandrijving kwam er niet. Aan het eind van het jaar komt daar nu écht verandering in, tenzij er zich nog een groteske joekel van een plottwist voordoet.

In Genève hebben we immers vastgesteld dat alle auto’s met 600+ pk in 2,9 seconden naar de honderd denderen. Tenzij je een hypercar van de hoogste orde bent, heb je daarvoor echter wel AWD voor nodig. Anders wordt alle power niet efficiënt genoeg naar het asfalt gebracht. Ook BMW moet daar dus aan geloven, om mee te kunnen blijven in de papieren oorlog van acceleratiecijfers.

Audi, dat al sinds jaar en dag haar sportieve modellen uitrust met Quattro, krijgt dus min of meer gelijk. Hoewel de keuze voor hen min of meer logisch was, omdat het alternatief honderden pk’s op de voorwielen loslaten was. Maar dat terzijde. Puristen vinden de switch van BMW echter jammer. Zij loven de intriensieke karakteristieken en het gevoel dat achterwielaandrijving je geeft.

Mercedes, de derde fabrikant van dikke Duitsers, heeft de keuze die BMW nu maakt al wat eerder gemaakt voor haar AMG-modellen. In Stuttgart lag dat iets minder gevoelig. De Dampfhammers die zij maken zijn ook iets meer gericht op het domineren van de Autobahn dan het lichtvoetige bochtenwerk over secundaire wegen. Desalniettemin introduceerden de Schwaben voor hun nieuwste E63 AMG het begrip 4MATIC+. Het plusje in die naam is nieuw en houd in dat je met een druk op de knop alle power naar slechts de achterwielen kan dirigeren. Sinds de Ford Focus RS heet dat een ‘Drift Mode’.

BMW gaat volgens Autocar hetzelfde kunstje toepassen op de nieuwe M5. Op die manier kan je ook met de nieuwe M5 weer epische drifts neerleggen. BMW-medewerker Hildegard Wortmann is in ieder geval vast enthousiast over de auto.

“You will see in this car where we will take the [M] brand from here. I’ve driven it on track and it’s really special. The engineers have done an excellent job. It’s outrageous.”



Image-Credit: Fotosoepje van de nieuwe M5 uit dit artikel