ABT pompt de Golf GTI Clubsport S op tot 370 pk

Dat is dus ongeveer 3,36 keer zoveel als de originele Golf GTI tot zijn beschikking had.

Snelle Golfjes, ze blijven toch een bepaalde magie houden. Zie je de rode bies in de grille dan weet je dat het hier niet om de zoveelste één-punt-weinig slowmotion gaat, maar dat er wat oempff onder de kap huist. Dat is eens temeer het geval als er op diezelfde grille ook nog een ABT-logootje prijkt. Hoewel, mensen met stijl laten de badges natuurlijk zoveel mogelijk achterwege. Of eigenlijk heeft zo’n ordinair tuningshok stiekem ook wel wat. Je begrijpt, ik word verscheurd door emoties op dit vlak.

Aan de top van het snelle Golf-gamma positioneert Volkswagen sinds de Golf R32 de Golf R-modellen. Maar de echte hot hatch-liefhebbers weten dat je voor maximaal rijplezier tegenwoordig eigenlijk gewoon weer bij de goede oude GTI moet zijn. De legendarische badge (video) had wat van zijn glans verloren ten tijde van de Golf III en vooral ook de Golf IV, maar is sinds de vijfde generatie weer helemaal terug. De R-golfjes mogen dan doorgaans beschikken over de meeste pk’s, maar met hun vierwielaandrijving zijn ze ook wat zwaarder en logger.

Vooral de Golf GTI Clubsport S is een heet bommetje. Met zijn 310 pk pakte de compacte Veedub vorig jaar zelfs het ronderecord voor voorwielaandrijvers op de ‘Ring. Maar de instelling van tuners is dat het altijd nóg beter kan. Zodoende greep bekend VAG-tuner ABT de Clubsport S bij de kladden en kietelde nog 60 pk extra uit het blok, om het totaal op 370 pk te brengen. Hoewel ABT erkent dat het onderstel van de auto al op punt stond, hebben ze toch ook nog getweaked aan de vering om het vermogen goed op de weg te krijgen.

Tevens kan je er uiteraard voor kiezen om wat optische wijzigingen door te voeren op de Golf. Een nog sportievere grille, spiegelkappen, covers voor de koplampen en een dikke knalpot behoren tot de mogelijkheden. Maar ja dan begint die tweestrijd weer. Koop je dit petje erbij, of toch maar niet?