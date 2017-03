AC Schnitzer heeft deze i8 een upgrade gegeven

De Duitsers vergrepen zich aan een i8 en de rode hybride is vanaf volgende week live te zien op de autoshow in Geneve.

Vorig jaar schitterde AC Schnitzer met de ACL2 in Genève. Het model kon op kritiek rekenen vanwege de bijzondere kleurkeuze. Gelukkig maken ze het dit jaar helemaal goed met deze rode i8.

Het is niet de eerst keer dat de i8 door de tuner wordt aangepakt. In 2015 kwamen ze ook al met een kitje voor de hybride van BMW. Het recept is deze keer niet heel anders. Een nieuw ontworpen bodykit voor de i8, andere wielen, een opvallend kleurtje en het model staat iets dichter naar de grond. De motor en elektromotor bleven onaangetast, waardoor het systeemvermogen nog steeds 362 pk bedraagt.

De i8 staat voor 25mm lager en achter 20 mm. Verder koos AC Schnitzer voor carbon side skirts, een carbon front spoiler, een carbon diffuser en een carbon vleugel op de kont. De Inferno Red-kleur is een wrapje. Nieuwe 20-inch wielen moeten 4,4 kilogram snoepen van het totaalgewicht.

Of al deze ingrepen invloed hebben op de prestaties is niet bekendgemaakt. Wat het pretpakket mag gaan kosten is tevens onbekend. Overigens zijn we nog steeds niet van de lelijke ACL2 af. Naast de i8 nemen ze ook de ACL2S mee. Een speciaaltje op basis van de ACL2 waar ze er gelukkig maar 30 van gaan maken.