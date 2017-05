Afperser van Michael Schumacher draait de bak in

Afpersing en aanverwante praktijken vallen nooit goed te praten, maar deze mafkees ging wel heel laf te werk.

Zoals bekend is het niet best gesteld met de gezondheid van Michael Schumacher. De Rekordmeister raakte na een ski-ongeval in december 2013 in een coma. Over het herstel van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 is veel onduidelijkheid. De familie kiest ervoor om de privékwestie ook echt privé te houden en dat kunnen we alleen maar respecteren.

Huseyin B. had echter andere plannen. Deze 21-jarige lafaard eiste een bedrag van 900.000 euro van Corinna Schumacher (de vrouw van). Als het geld niet betaald werd zou hij de kinderen van het stel vermoorden. Corinna en Michael hebben dochter Gina-Maria en zoon Mick. Die laatste is actief geweest in de Formule 4 en rijdt momenteel in de Formule 3.

De afperser stuurde een e-mail naar Corinna waarin onder meer de volgende tekst stond:

“If the money is not received by March 31, your children will be killed in some way or other. In Formula 4, a lot of accidents happen.”

Gelukkig voor de familie Schumacher was de afperser zo stom om z’n eigen bankgegevens in de mail te zetten. Het was voor de autoriteiten dus een koud kunstje om hem op te sporen. De man is vandaag veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan negen maanden voorwaardelijk. Verder krijgt hij een taakstraf van 50 uur en moet hij zich laten behandelen door een therapeut.

Over de revalidatie van Michael is verder geen nieuws naar buiten gebracht.