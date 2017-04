Aii! Brand in Amersfoort eist leven van deze gerse bakken

Een loods met ruim 100 auto's van veiling-toko BVA Auctions ging gisteren in vlammen op. Een zwik Teslarati's ging verloren, maar er stonden helaas ook interessante bakken in de ruimte.

Oh no he didn’t! Enfin, laten we de grappen even laten voor wat ze zijn, want het affikken van zo’n loods en de auto’s die erin stonden is natuurlijk geen lollige zaak. De brand woedde gisterenmiddag op de hoofdvestiging van BVA Auctions in Amersfoort. Volgens het AD leek het er even op dat de brandweer de zaak snel onder controle had, maar uiteindelijk werd het de waterliefhebbers toch te heet onder de voeten en moesten ze pas op de plaats maken. Een van de loodsen op het terrein ging daardoor verloren.

In de loods stonden zoals gezegd zo’n 100 auto’s, inclusief een partij Tesla’s die net een dag eerder opgekocht was door een Duitser. Dat Tesla’s flink fikken dat weten we al van eerdere beelden. Of het daaraan lag of niet: de vlammenzee werd zodanig heftig dat de bewoners van een nabij gelegen woonwagenpark zich zorgen begonnen te maken dat het vuur ook hun terrein zou bereiken. Hulp van de brandweer uit Soest, Zeist, Bunschoten, Baarn en Utrecht voorkwam dat echter.

Nu het vuurtje alweer gedoofd is, rest ons de zware taak om eens te kijken wat de schade is. Relatief gezien lijkt het mee te vallen. Dat wil zeggen, het had erger kunnen zijn. BVA heeft namelijk ook een vestiging in Uithoorn, waar automotive erfgoed staat als een Peugeot 504 coupĂ©, Ferrari Testarossa (rijtest), Porsche 968 CS en een vroege versie van @dizono’s favoriete auto.

In Amersfoort lijkt (leek), afgaande op de informatie op de site van BVA, wat normaler spul te staan. Desalniettemin vonden we in het aanbod ook hier een paar auto’s met waarde voor de liefhebber, zoals een Mercedes CL, een klassieke Range Rover en een heuse Alfa Romeo 166. Bij sommige auto’s staat trouwens een vlammetje, maar dat wil zeggen dat er veel op geboden werd en heeft verder niks met het vuur te maken.

