Airbus en Italdesign bouwen een vliegende EV

Na de introductie van de Nederlandse Pal-V is het nu de beurt aan het Italiaanse designhuis en de Franse luchtvaartreus.

Je kijkt naar de Pop.Up en da’s een modulair, elektrisch voertuig waarmee genoemde bedrijven verstopte steden te lijf willen gaan. In veel grote steden wereldwijd is het simpelweg een ramp om je per auto van A naar B te verplaatsen en met dit ding is dat allemaal verleden tijd.

Dit modulaire ding bestaat uit drie “lagen”, te weten een intelligent platform dat bepaalt of vliegen of rijden voor de geplande route sneller is, een capsule waar de “bestuurder” in zit dat zowel kan rijden als vliegen en een interface-module die ook heel interessante dingen doet die we helaas niet begrijpen.

De reeds besproken capsule is 2,6 meter lang, 1,4 meter hoog en 1,5 meter breed. Gekoppeld aan het platform is het een auto en met de acht propellers erop wordt het een autonoom vliegtuig. Het klinkt ons allemaal nog érg vaag en conceptueel in de oren, maar wie weet vliegen we binnenkort naar de redactie terwijl we ondertussen rustig zitten te Snapchatten.