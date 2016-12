Alexander Wurz: F1 auto’s moeten 450 km/h gaan

Een opvallende uitspraak, daar Wurz nog altijd de voorzitter is van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) en als zodanig vaak hamert op de noodzaak de F1 zo veilig mogelijk te maken.

Oorspronkelijk bestond de GPDA van 1961 tot en met 1982, met bekende namen aan het roer stuur als Sir Stirling Moss, Jo Bonnier, Jackie Stewart, Jody Scheckter en Didier Pironi. Door gedonder tussen de FOCA en de FIA kwam er in 1982 echter een voorlopig einde aan de ‘coureurs-vakbond’. Na de tragische gebeurtenissen van de Grand Prix van San Marino in 1994, werd de GPDA nieuw leven ingeblazen door Niki Lauda en Gerhard Berger. Naar verluidt bood Ayrton voor de race op zondag zelf aan om de voorzitter te worden, maar zo ver kwam het helaas nooit.

In plaats daarvan werd Michael Schumacher de nieuwe voorman. Na Schuey zouden ook nog David Coulthard, Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa, Nick Heidfeld, Rubens Barrichello en nog een keer Pedro de la Rosa de scepter zwaaien over de GPDA, voordat Wurz het stokje overnam in 2014. De Oostenrijker crashte zelf gedurende een test met de McLaren MP4-20 ooit met ruim 300 kilometer de muur in op Paul Ricard, het circuit van Bernie Ecclestone waar vanaf 2018 de Franse Grand Prix weer verreden zal worden. Die crash motiveert hem naar eigen zeggen nog steeds om zijn werk serieus te nemen.

Zodoende is Wurz een fervent voorstander van de ‘Halo-cockpitt‘. Deze vermaledijde wichelroede zou ongelukken als dat van Felipe Massa in de Hongaarse race van 2009 moeten voorkomen. Aanvankelijk waren de berichten omtrent het onooglijke ding redelijk positief. Echter, inmiddels hebben verschillende coureurs en teams aangegeven dat zij het apparaat toch niet helemaal zien zitten. De invoering van het systeem in 2017 werd dan ook tot nader order uitgesteld.

Wurz vind dit de verkeerde beslissing. Maar wacht! Voordat je een comment begint te schrijven over het feit dat de F1-coureurs van vandaag de dag softies zijn en dat James Hunt tenminste nog een man met haar op zijn borst was (die uit pure spanning vaak moest overgeven voor een race), de onderbouwing die Wurz geeft voor zijn mening best interessant.

De man uit Waldhofen ziet volgens Motorsport Magazin namelijk een nieuwe F1 van de toekomst voor zich, die door een steeds groter wordende veiligheid ook steeds sneller en extremer kan worden. Hij droomt van races op stratencircuits met maximumsnelheden van 450 kilometer per uur. Op die manier zouden toeschouwers weer echt het gevoel krijgen dat ze naar iets kijken wat ze zelf nooit zouden kunnen doen. Want zeg nou zelf, ruim driehonderd kilometer per uur rijden kan iedereen met de juiste auto.

Misschien is het slechts een handige tactiek om ons kijkers die gekke F1-auto’s met een dakje te laten accepteren, maar eigenlijk zit er ook wel iets in. Een van de bestaansrechten van de F1 is van oudsher het boeken van technologische vooruitgang geweest en zo is het in de loop der jaren ook steeds harder gegaan. De laatste jaren stagneert die vooruitgang echter door hoger veiligheidseisen, pogingen tot kostenbesparingen en milieugeneuzel. Moeten we niet gewoon weer een stapje vooruit maken en terug naar een F1 met bleeding edge technologie?



Image-Credit: F1 in the 1990’s via Twitter