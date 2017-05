Alfa Romeo moet deze Giulietta opvolger maken

Kom op, coltrui. Doe het gewoon.

Alfa Romeo heeft eindelijk weer een beetje hype te pakken. Dat is niet met slechte reden. De Giulia (rijtest) en Stelvio (rijtest) die beide op het nieuwe Giorgio-platform baseren zijn namelijk behoorlijk prettige bakken.

Toch heb ik het gevoel dat Alfa nog steeds een beetje verzuipt tussen (met name) het Duitse geweld. Het productgamma van de Germanen is zo uitgebreid, dat het moeilijk wordt om er tegen te vechten met maar enkele geslaagde modellen.

Naast de Giulia en Stelvio heeft Alfa immers alleen de 4C (rijtest), MiTo en Giulietta in de aanbieding. Die eerste is briljant, maar een niche-product. De laatste twee zijn inmiddels stokoud. Hoog tijd dus voor vernieuwing, maar helaas hebben we hierover nog weinig concreets gehoord.

Bij gebrek aan nieuws van Alfa zelf, heeft photosoeper X-Tomi alvast een impressie gebrouwen van hoe een nieuwe Giulietta eruit zou kunnen zien. Mijn sportieve hart klopt sneller van de gedachte aan een C-segment hatch met deze looks en RWD. Maar misschien heb jij een andere mening en vind je deze eerdere shop wellicht mooier?