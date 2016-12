Alfa Romeo Spider (2006-2010) – occasion video & aankoopadvies

Een Alfa 159, maar dan als tweezits cabriolet. Als we daarmee niet kunnen scoren op Autoblog dan weet ik het niet meer.

Nieuw was de Spider (en zijn dichte broer de Brera) geen overweldigend succes. Een echt slechte auto was het niet, maar het hoge gewicht en iets minder giftige motoren maakten de Spider en Brera minder begeerlijk. Het helpt wellicht ook niet dat de 2,2 en 3.2 JTS van origine Opel motoren zijn, die door Alfa overigens fiks werden aangepakt.

De Spider bleef in andere opzichten wel aan zijn roots trouw: een stalen klapdak kwam er niet, maar wel een fraai stoffen exemplaar. Wel nieuw was de toepassing van vierwielaandrijving voor de 3.2 JTS, dat hielp echter het gewicht weer niet.

In 2009 volgde een variant met weer een echte Italiaanse motor. De 1750 TBi met 200 pk zorgt samen met een kleine afslankkuur voor wat meer leven in de brouwerij, wat dit wellicht de fijnste Spider (en Brera) variant maakt.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan iets meer dan twintig Alfa Spiders van deze generatie te koop, heel hard liepen de verkopen destijds niet. Vanaf zo’n 11 mille staan de eerste exemplaren te koop, voor een jonge 1750 Turbo betaal je ruim 20 mille en 3.2’s met een lage kilometerstand kosten zelfs meer dan 30 mille.

Pluspunten

Het is een Alfa!

Zie hierboven. :)

Aandachtspunten

De 3.2 V6 is erg dorstig, zonder te overtuigen qua prestaties.

Bij de 2.2 JTS en 3.2 JTS kan de distributieketting oprekken, gelukkig breekt die niet. Het motormanagement lampje en diverse andere lampjes gaan aan op het dashboard.

Potentiele Issues met de diesels:

• Alleen kracht boven de 2000 tpm: EGR klep probleem. Bij auto’s waren veel korte ritjes mee zijn gedaan, treedt dit eerder op.

• Waterpomp diesels is zwak, kan vastlopen en daarmee distributieriem laten knallen. Dat is duur, maar minder rampzalig als bij vorige generatie Alfa’s. Iedere 90.000 km of 4 jaar vervangen.

Dashboard raakt relatief snel beschadigd door sleutels, zelfde geldt voor deurpanelen door de veiligheidsgordels.

Als het raam van de Alfa Spider zijn eigen leven gaat leiden, dan is een reset nodig. Doe het raam helemaal beneden en houdt de schakelaar 10 seconden vast, doe het zelf met het raam naar boven en de reset is compleet.

Het spuitwerk is bij sommige lakken minder duurzaam, waardoor er veel steenslag kan ontstaan.

