Alles wat je moet weten over Dakar 2017

De monsterrace gaat over een paar uur van start, we praten je bij over de route, (Nederlandse) deelnemers en natuurlijk de belangrijkste kanshebbers!

De route

Van 2 tot en met 14 januari wordt Dakar 2017 verreden in Zuid-Amerika, om precies te zijn Paraguay, Bolivia en Argentinië. Opvallend is dat Chili dit jaar niet in de route is opgenomen. Met name de gigantische zandduinen direct aan de kust leverden de afgelopen jaren schitterende plaatjes op. Gelukkig blijft er nog genoeg zand en ander natuurschoon over om van te genieten.

Dakar begint rustig met een technische proef over 39 kilometer, die de deelnemers direct van Paraguay naar Argentinië brengt. Hoewel Paraguay dus voor de eerste maal is opgenomen, kan de lokale bevolking er amper van genieten, de deelnemers zijn met enkele uren reeds het land uit. De dagen daarop wordt koers gezet richting het noorden, naar Bolivia. Op 5 januari doen de coureurs voor het eerst het hooggebergte aan, waar niet alleen het ruige terrein, maar ook de ijle lucht de auto’s en vooral deelnemers parten zal spelen. Middels een lus door Bolivia en weer naar het zuiden naar Argentinië rijden de coureurs acht zware etappes door het Andesgebergte, alvorens de laatste twee dagen een ieder die nog niet is uitgevallen naar de finish in Buenos Aires zal rijden.

Nederlandse deelnemers

Zonder twijfel zullen de meeste ogen gericht zijn op Gerard de Rooy. Vorig jaar wist hij zijn Iveco naar de overwinning in het vrachtwagen-klassement te sturen en ook dit jaar geldt hij weer als titelkandidaat. Kan hij de Russische Kamaz’en achter zich houden of moet hij bijvoorbeeld teamgenoot Villagra vrezen? Tom van Genugten, vorig jaar nog vijfde achter het stuur van een assistentietruck(!), mag dit jaar eveneens vol voor de overwinning gaan voor Team de Rooy. De goedlachse Wuf van Ginkel zit dit jaar achter het stuur van de snelle assistentievrachtwagen.

Niet alle Nederlandse kandidaten voor de eindoverwinning rijden voor Team de Rooy, zo zal Hans Stacey in een rode MAN van Eurol VEKA MAN Rally team (EVM) alles op alles zetten als eerste in Buenos Aires te zijn. Martin van den Brink, die vorig jaar al vroeg in de wedstrijd zijn fraaie Renault-truck zag uitbranden, is dit jaar terug met Mammoet Rallysport. Nog steeds met een Renault, zij het met een Sherpa, een torpedo die Renault normaliter voor het Franse leger bouwt. Een vrachtwagen met een neusje dus, zoals ook de Iveco’s van Team de Rooy. Gezien de nieuwe truck, gaat Van den Brink niet voor de overwinning maar hoopt hij op een plekje bij de top 10. Andere Nederlandse truckers die goed kunnen zijn voor goede klasseringen zijn met name Gert Huzink, Vick Versteijnen, Pascal de Baar en Maurik van den Heuvel.

Bij de auto’s is het Erik van Loon die de beste kans maakt mee te doen om de eindoverwinning. Helaas nog wel even in de ‘oude’ Toyota Hilux 4×4, want de achterwielaangedreven buggy heeft Toyota om onbekende redenen dit jaar nog niet meegenomen. Ook Maik Willems gaat proberen in een Toyota Hilux af en toe de top 10 in te rijden, terwijl Tim en Tom Coronel beide weer van start gaan in een buggy, zónder navigator, maar naar het schijnt mét pechhulp on demand. De vijfde en laatste Nederlandse auto wordt bestuurd door Ebert Dollevoet, hij rijdt in een buggy met Volvo V8 om precies te zijn.

Frans Verhoeven ontbreekt dit jaar helaas bij de motorrijders en dus lijkt de kans klein dat we Nederlands succes op twee wielen gaan krijgen. Robert van Pelt en Jurgen van den Goorbergh hebben vermoedelijk de beste papieren om zichzelf af en toe in de kijker te rijden.

Kanshebbers voor de eindoverwinning

We hebben de Nederlandse kanshebbers voor de eindoverwinning bij de vrachtwagens al even behandeld, maar we kunnen uiteraard niet om de Russen van Kamaz heen. Met name Airat Mardeev en Eduard Nikolaev zullen er alles aan doen het De Rooy en consorten zo moeilijk mogelijk te maken. Vlak ook de Tsjechen Loprais en Kolomny met hun Tatra’s niet uit, de heren hebben in het verleden bewezen hard en constant te kunnen rijden. Met name Ales Loprais zou nog wel eens een etappe of twee op zijn naam kunnen schrijven. De Argentijn Fedrico Villagres komt uit voor Team de Rooy en was vorig jaar goed voor een derde plek, ook hij maakt dus zeker kans op de eindoverwinning.

Bij de auto’s zal de strijd weer losbarsten tussen Peugeot, Toyota en MINI. Vorig jaar was Peterhansel met zijn Peugeot het snelst, al brokkelde de dominantie van Peugeot gaandeweg de vorige rally rap af door pech en technische malheur. Lukt het Peterhansel dit jaar weer om te winnen of kunnen rallylegendes Loeb en Sainz (vader van) in hun Peugeots voor een verrassing zorgen? Niet als het aan Nassser Al-Attiyah en Giniel de Villiers ligt, want zijn wisten met hun Toyota’s vorig jaar als tweede en derde algemeen te eindigen en zijn beide uit op sportieve revenge. Nani Roma en Van Loon zijn de andere twee Toyota-rijders met titel-aspiraties. MINI viel vorig jaar wat tegen, maar wie weet kunnen Hirvonen, Al Rayhi en Terranova dit jaar het tij keren. Outsiders is Xavier Pons in zijn Ford-pickup, vorig jaar the best of the rest. Smaakmaker Robby Gordon is er dit jaar helaas niet bij, al wil hij in 2018 weer gewoon meedoen.

Bij de motoren is het amper te voorspellen wie de meeste kans maakt op de overwinning, aangezien een ongelukje in zo’n klein hoekje zit en een navigatiefoutje je kansloos kan maken voor een goede eindklassering. Vorig jaar won Toby Price en die staat ook dit jaar weer te popelen. Andere namen om in de gaten te houden zijn Stevan Svitko, Pablo Quintanilla, Helder Rodrigues, Adrien van Beveren en Joan Barreda Bort. Maar vergeef het me als op 14 januari geen van deze heren de winnaar blijkt, bij Dakar weet je het immers nooit…

Hoe te volgen?

Natuurlijk zullen we je hier zo nu en dan op de hoogte houden van de gebeurtenissen van Dakar 2017, zeker als er belangrijk Nederlands succes (of pech) te melden is of we je wat spectaculaire beelden kunnen voorschotelen. Ook dit jaar is Dakar op tv te volgen bij RTL 7, dat doorgaans een uitzending om 18:00 en 22:30 heeft. Morgen begint de late uitzending overigens een uurtje later, dat je het weet. Verder kun je natuurlijk ook de website van de organisatie checken, waar je dagelijks de uitlagen en tussenstanden kunt bekijken.