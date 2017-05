Alonso: alleen overstap naar Red Bull wordt lastig

De coureur van het moment zegt zijn concullega's bij Mercedes en Ferrari de wacht aan.

Met een verbluffend optreden in de Indianapolis 500 heeft Fernando Alonso zijn reputatie als misschien wel dé beste coureur van de wereld nog maar eens bevestigd. De Spanjaard kwam, zag en overwon bijna op de Brickyard. Dankzij een falende Honda-motor mocht het uiteindelijk niet zo zijn. Teamgenoot Sato hield de F1-eer hoog door de rest van het veld af te troeven voor de zege.

Alonso weet waarschijnlijk dat hij het dit jaar moeilijk zal hebben om aansprekende resultaten neer te zetten met de McLaren MCL32. Gezien het feit dat zijn contract bij het Britse team na dit jaar over is, probeert hij daarom het ijzer te smeden nu het caliente is. In Indianapolis zei de Spanjaard het immers glashard: de Grand Prix van Monaco rijden en hopen dat je misschien vijfde wordt interesseert hem helemaal niks. De kans dat McLaren hem binnen afzienbare tijd een competitieve auto kan bieden lijkt echter klein te zijn. Ergo, de toekomst ligt open voor ALO. Maar is dat eigenlijke echt wel zo, of heeft de wenkbrauw in zijn carrière teveel bruggen achter zich verbrand?

Natuurlijk is men in de F1 bekend met de kwaliteiten van de man uit Oviedo. In 15 F1-seizoenen verloor hij slechts één keer het interne teamduel van een teamgenoot. In 2015 scoorde Button 16 punten en Alonso 11 punten voor McLaren. Dat had echter ook veel te maken met de hopeloze betrouwbaarheid van de auto. Vorig jaar pakte ‘Nando JB overtuigend terug: 54 punten versus 21.

Twee keer eindigde ALO na een jaar racen precies gelijk met zijn teamgenoot. De eerste keer dat dit gebeurde was in zijn debuutseizoen voor Minardi. Zowel Alonso als -wie kent hem niet- Tarso Marques behaalden dat jaar zero points. In de thriller die het seizoen van 2007 vormde werden Alonso en toenmalig teamgenoot Hamilton gedeeld tweede, één puntje achter Raikkonen.

Het is dit jaar waardoor velen van mening zijn dat Alonso geen kans maakt op een zitje bij Mercedes zolang Hamilton voor het Duitse team rijdt. Na het gedoe met Rosberg heeft de leiding van Mercedes duidelijk gemaakt dat het niet meer zit te wachten op ‘twee hanen in de ren’. Niki Lauda heeft dan ook al enkele keren aangegeven dat er volgens hem geen ruimte is voor Alonso bij Mercedes.

Hierbij moeten we overigens aantekenen dat er verschillende lezingen bestaan over deze kwestie. Volgens Alonso heeft het team van Mercedes contact met hem gezocht in de winter, maar wilde hij zelf zijn contract bij McLaren niet door de shredder doen. Niet dat dit laatste hem ooit eerder tegengehouden heeft…

Een andere wilde theorie die rondgaat is dat Alonso op Sennaësque wijze zelf aangeboden zou hebben gratis te rijden voor Mercedes, maar dat Mercedes alsnog niet overstag is gegaan. Volgens de overlevering heeft Ayrton Senna deze strategie ook gebruikt toen Alain Prost in 1993 had afgedwongen dat Ayrton niet zijn teamgenoot mocht worden. Senna kreeg destijds uiteindelijk wel zijn zin…

Mocht dat voor ‘Nando niet gelden is er nog het andere topteam van het moment: Ferrari. Maar ook bij de Italianen zit er oud zeer. Alonso vertrok er in 2014, minimaal twee jaar eerder dan gepland, na vijf titelloze jaren. Hij gaf eerder dit jaar aan dat de druk op zijn schouders te hoog werd bij het team. Dat ze in Maranello Felipe Massa aan de kant schoven en Kimi naast hem zetten hielp wellicht ook niet mee, hoewel Alonso de Fin uiteindelijk dik versloeg wat zijn reputatie alleen maar hielp.

Enfin, in beide gevallen kunnen we de relatie tussen Alosno en deze twee teams dus beschrijven als ‘it’s complicated‘. Vóór de Indy 500 gaven de meesten in de paddock hem dan ook alleen een kans om bij het team van Renault te tekenen als alternatief voor McLaren. Of zijn optreden in Amerika wat veranderd heeft, valt te bezien. Alonso zelf bekijkt het echter nuchter in het Spaanse programma Planeta Calleja:

“Als er in de zomer een competitief team aanklopt, valt er altijd te praten. Ik denk dat alleen bij Red Bull de deuren misschien gesloten zijn, aangezien ze daar al twee jonge coureurs met doorlopende contracten hebben.”

In welke kleuren zie jij Alonso volgend jaar het liefst aan de start verschijnen?