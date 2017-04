Alonso doet Indy 500, maar wie vervangt hem?

Pastor Maldonado? Christijan Albers? Rob Kamphues?

Bijzonder nieuws omtrent Ferrrnando Alonso. De Spanjaard wordt nog steeds gezien als een van de beste coureurs van het veld. Helaas heeft hij in z’n carrière enkele beslissingen gemaakt die het lastig maakten om mee te doen voor de knikkers. Zo kon Alonso geen potten breken bij Ferrari en belandde hij bij McLaren van de regen in de drup, niet in de laatste plaats door een te zwakke aandrijflijn van Honda.

Alonso verbreedt echter zijn horizon. Fernando zal dit jaar namelijk aan de start van de Indy 500 verschijnen, in een auto van Team Andretti. Deze renstal racet met Honda-motoren, dus van contractuele stekeligheden zal geen sprake zijn. Alhoewel? De Indy 500 valt dit jaar samen met de GP van Monaco. Alonso zal bij die race niet aan de start verschijnen.

Wie het lege stoeltje naast Stoffel Vandoorne opvult is nog niet officieel naar buiten gebracht. Desalniettemin zijn diverse sites het erover eens dat Jenson Button voor een éénmalig optreden in Monaco zijn strandbedje, cocktail met parasolletje en knappe vriendin zal verlaten. Button gaf vorig jaar net als oudgediende Felipe Massa de pijp aan Maarten, en net als Massa keert hij dus terug uit z’n pensioen.

Daar moeten we wel bij vermelden dat Button destijds benadrukte een pauze te willen inlassen. Van een definitief afscheid van de sport is, voor zover wij weten, nooit officieel sprake geweest. Hoe dan ook interessante ontwikkelingen in de F1! (via: BBC)