Alonso: Hamilton had beter naar data van Rosberg moeten kijken

De Spanjaard deelt weer eens een speldenprikje uit naar zijn oude rivaal.

De winter was zwaar, maar gelukkig krijgen we inmiddels alweer een steady onderhoudsdosis F1-nieuws in afwachting van de eerste race van het seizoen. De meeste nieuwe auto’s zijn al gepresenteerd en hier en daar wordt er zelfs alweer een rondje gereden.

Een nieuw seizoen betekent echter ook de nodige personele wijzigingen bij de teams. Zo gaat Zak Brown van McLaren zijn eerste volledige jaar in als teambaas van McLaren. Mocht hij echter de datum geprikt hebben voor de onthulling van de nieuwe auto, dan verdient hij direct een tikje op de pols. Een dommere dag uitkiezen voor de launch dan de dag waarop ook Ferrari haar nieuwe auto lanceert was niet mogelijk. Ondanks de nieuwe nomenclatuur en kleurstelling van de Macca, was de aandacht van de wereld natuurlijk vooral gericht op de jongens en meisjes in scharlaken rood vandaag.

Zodoende bleven ook de uitspraken die McLaren’s topcoureur Alonso deed een tikje onderbelicht vandaag. Oké, dat hij nog maar eens officieel bevestigde dat hij in de winter benaderd is door Mercedes om het stoeltje van Rosberg over te nemen, dat was een formaliteit. Hij had echter ook nog wat te zeggen over zijn mattie LH44.

Lewis krijgt dit jaar namelijk te maken met wat andere personele wijzigingen en is al volop in de aanval gegaan op zijn nieuwe teamgenoot. De man die claimt nooit mind games te spelen heeft bijvoorbeeld al gezegd dat het voor Valtteri interessant zal worden om LH44 op zijn meest intense momenten te leren kennen. Maar daarnaast heeft Lewis nog maar eens aangegeven dat het hem stoort dat binnen het Mercedes team alle data van de coureurs vrijelijk gedeeld wordt.

Ook toen Rosberg nog Lil’s teammaat was, gaf Hamilton wel eens aan dat hij ervan baalde dat als Nico de boot miste qua afstelling hij simpelweg Lewis’ setup kon kopiëren. Als het aan de Brit lag zou er in de pitbox waarschijnlijk een soort muurtje gebouwd worden, zoals we dat op een gegeven moment in de MotoGP zagen bij Rossi en Lorenzo. Als team wil Mercedes natuurlijk echter gewoon het beste resultaat halen met beide rijders.

Alonso, zelf ook niet vreemd van de nodige mind games, had echter een rake opmerking in petto voor Lil’ bij de introductie van de MCL32. Hij opperde dat Lewis beter wat meer naar de data van Rosberg had kunnen kijken. In dat geval was hij nu waarschijnlijk een viervoudig kampioen geweest, volgens de man uit Oviedo:

“If he was watching more data from Rosberg last year, maybe he would have won the championship…”

Ouch.