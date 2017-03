Alonso na kansloze uitvalbeurt: de beste race van mijn leven!

Nando gooit er weer een sterk staaltje sardonische humor uit zoals alleen hij dat kan.

Na een dramatische race voor McLaren waarin hij uitviel met een kapotte ophanging heeft Fernando Alonso verklaard dat de race van vandaag waarschijnlijk zijn beste race ooit was. De 35-jarige Spanjaard die dit jaar in de buurt komt van zijn 300ste race in de koningsklasse en twee keer wereldkampioen wordt probeert er op deze manier waarschijnlijk de moed in te houden.

“Het was waarschijnlijk de beste race van mijn leven totdat ik uitviel. Ik heb nog nooit zo’n slechte auto gehad, zo weinig testkilometers gemaakt en zoveel brandstof moeten besparen in een race. En dan nog reden we in de top-tien! Dat was een grote verrassing.”

Terwijl iedereen ziet dat het kalf verdronken is, bliezen de Twitteraars van het team als heuse Iraakse ministers van informatie tijdens de race dit soort Tweets de wereld in.

“Fernando is continuing to go faster – posting quicker times on every lap now. #AusGP”

De oude rot achter het stuur maakt zich echter geen illusies over waar McLaren staat in de pikorde.

“In Melbourne heb je ervaring nodig. We reden op de tiende plek vanwege een goed kwalificatierondje gisteren. Ik pakte bij de start een positie en de uitvalbeurt van Romain Grosjean gaf ons nog één. Maar in normale omstandigheden en op een normaal circuit staan we laatste of één-na-laatste.”

Het ongeluk van de gewezen kampioen is wellicht een goede herinnering voor diegenen die inmiddels lichtjes teleurgesteld zijn omdat Max niet met twee vinger in de neus naar de titel kan cruisen dit jaar. Je koopt er niks voor, maar het kan altijd nog veel erger. Waarschijnlijk heeft de man die voortijdig Ferrari verliet inmiddels toch wel een beetje spijt dat hij dat kuntsje niet nog een keer geflikt heeft.